Nella giornata del 4 novembre Antonella Clerici è stata protagonista di una nuova puntata di È sempre mezzogiorno. E tra i temi trattati c’è anche stato quello relativo alla figlia Maelle, infatti ha voluto confidare al suo pubblico cosa succede tra lei e la ragazza in questo periodo. E ha detto una frase eloquente, che ha sorpreso tutti i telespettatori in ascolto.

Durante l’appuntamento con Antonella Clerici, c’era anche Angela Frenda, direttrice del magazine Cook. La conduttrice ha svelato una sorta di segreto natalizio, infatti ogni anno quando arriva questo momento è solita fare qualcosa che invece alla figlia Maelle non piace particolarmente. E vediamo cosa ha raccontato nelle scorse ore.

Leggi anche: “Ho un annuncio”. Antonella Clerici, decisione su È sempre mezzogiorno





Antonella Clerici, la confessione sulla figlia Maelle: “Perché non mi sopporta più”

Antonella Clerici ha affermato che adora i film di Natale: “Lo sai che io sono malata dei film di Natale? Io vedo tutti i film di Natale, dove ce n’è uno lo guardo”. Poi ha quindi parlato della figlia Maelle, ammettendo che quest’ultima non riesce più a sopportarla per questa sua passione che diventa esagerata.

Antonella ha quindi detto: “Io sono malata di questi film, il pomeriggio guardo sempre i film del Natale e mia figlia infatti non mi sopporta più. Una poltrona per due l’ho visto almeno 150 volte, so le battute a memoria”. Questa sua abitudine ha reso esausta Maelle, che non ce la fa più a sopportare queste pellicole in televisione.

Sono centinaia probabilmente i film natalizi visti da Antonella in questi anni e a quanto sembra molti di essi sono stati rivisti anche in molte occasioni.