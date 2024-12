Lunedì 9 dicembre 2024, il Grande Fratello tornerà in onda con una nuova puntata che porterà all’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination. I nomi in gioco sono quelli di Luca Calvani, Federica Petagna, Stefano Tediosi e Amanda Lecciso. I sondaggi attuali indicano chiaramente chi potrebbe essere il prossimo a lasciare la casa più spiata d’Italia. Secondo le ultime rilevazioni, Luca Calvani si trova in una posizione di netto vantaggio, con circa il 49% delle preferenze. La sua popolarità tra il pubblico sembra consolidata, grazie anche a una presenza carismatica e a interazioni coinvolgenti con gli altri concorrenti.

>> “È finita, vattene”. Grande Fratello, è rottura tra Shaila e Lorenzo: è successo nella notte

Questo lo rende uno dei volti più amati della diciottesima edizione del reality. Amanda Lecciso segue con un buon 26%, mostrando una certa resilienza e capacità di attrarre voti. La sua strategia sembra funzionare, e i fan la sostengono attivamente nel televoto. Al contrario, Federica Petagna è in una situazione critica, con solo il 6% delle preferenze. Questo basso consenso è preoccupante, soprattutto considerando che ha già mostrato segni di debolezza nei precedenti televoti.





Grande Fratello, ecco chi esce lunedì: Federica o Stefano?

Anche Stefano Tediosi, pur non essendo in ultima posizione, si trova a rischio con un 17% delle preferenze. I sondaggi condotti da diverse fonti mostrano una tendenza simile. Su piattaforme come X (ex Twitter), Luca Calvani mantiene una leadership costante, attestandosi attorno al 53% delle preferenze. Amanda ha visto un incremento dei suoi voti, arrivando al 19%, mentre Stefano è rimasto stabile intorno al 16%. Federica, invece, continua a scendere e si ferma attualmente al 10%.

Questa situazione suggerisce che il pubblico sta manifestando un chiaro disinteresse verso le dinamiche che coinvolgono Federica, specialmente dopo le sue recenti controversie all’interno della casa. La sua incapacità di attrarre consensi potrebbe essere dovuta anche alla percezione di un gioco poco autentico o a conflitti interpersonali che non hanno colpito positivamente l’audience.

L’eliminazione di lunedì rappresenta un momento cruciale non solo per i concorrenti coinvolti ma anche per l’andamento del programma stesso. Se Federica dovesse essere eliminata, ciò potrebbe portare a un cambiamento significativo nelle dinamiche della casa e nella percezione del pubblico verso gli altri concorrenti. Inoltre, l’esito del televoto potrebbe influenzare le strategie future dei concorrenti rimasti. Luca e Amanda potrebbero cercare di consolidare ulteriormente le loro alleanze e la loro immagine pubblica per mantenere il supporto del pubblico.

Leggi anche: “Me ne vado”. Grande Fratello, il ragazzo ha deciso: “Ho già avvertito gli autori”. Inquilini sconvolti