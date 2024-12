“Io me ne vado, mi tolgo dai con**”. Grande Fratello, prima le lacrime, poi la decisione ferma. Non ce la fa più il concorrente a vedere la ragazza che ama follemente tra le braccia di altri, non uno solo. E poi, la ragazza in questione sembra oramai essersi dichiarata ad uno in particolare: “Mi piaci molto” e per poco non sarebbe scattato il bacio. Parliamo di MariaVittoria Minghetti e Alfonso D’Apice che in questi ultimi giorni si sono avvicinati non poco. E Tommaso Franchi?

>> “Che bello vedervi così”. Shaila e Javier, svolta al Grande Fratello: anche in casa si accorgono della novità

Beh lui ha deciso: vuole andarsene dalla casa di Cinecittà. Tommaso Franchi, uno dei protagonisti dell’edizione 2024 del Grande Fratello, sembra essere vicino a un clamoroso abbandono del reality. L’idraulico toscano, molto amato dal pubblico per il suo carattere genuino, ha espresso in diverse occasioni il suo disagio nel continuare il percorso all’interno della Casa. Il ragazzo prima si è chiuso in confessionale, poi è uscito e ha detto a Luca Calvani e Jessica Morlacchi: “Stasera nemmeno vuole dormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui”.





“Io me ne vado”. Grande Fratello, prima le lacrime, poi la decisione

E ancora Tommy: “Però questo è il Grande Fratello e non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma“. Il ragazzo si è commosso e piangendo ha detto: “Se devo stare così… basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico”.

Tommaso Franchi dice: “L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai cog…ni. Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà“.

Nonostante tutto, Tommaso continua a godere del supporto di una parte del pubblico e dei coinquilini, alcuni dei quali hanno cercato di convincerlo a restare. La sua decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni e influenzare profondamente le dinamiche della Casa. E pensare che in Spagna aveva detto il ragazzo: “Mariavittoria non mi manca, non è la ragazza per me”. Altroché.

Leggi anche: Lutto per Jessica Morlacchi, informata dal Grande Fratello: tutti stretti a lei per la grave perdita