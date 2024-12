Tutto è sempre in evoluzione al Grande Fratello e, sorpresa delle sorprese, anche il tanto discusso rapporto tra Shaila e Javier è cambiato. Nelle ultime settimane si è, diciamo, rasserenato: complice l’assenza di Lorenzo Spolverato, che era in tugurio, i due si sono riavvicinati nella casa. Riavvicinati al punto che lei era preoccupata della possibile reazione del fidanzato.

A poco dalla diretta di lunedì scorso, infatti, la ballerina si era confidata con le amiche delle casa dicendosi un po’ timorosa di come avrebbe preso questa amicizia ritrovata Lorenzo. Che, in verità, non ha battuto ciglio non appena ha fatto ritorno tra gli altri. Anzi, anche lui sta provando a riallacciare un dialogo con il suo ex “rivale” in amore.

GF, Javier e Shaila: è svolta nella casa

Shaila e Javier hanno deciso di tornare a scherzare e a prendersi in giro come all’inizio e la cosa ha fatto piacere anche ai loro coinquilini. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore, mentre stava ballando con Giglio, Helena, Alfonso ed Emanuele, il pallavolista si è accorto che Shaila si era appena aggiunta al gruppo.

“Quando vai via così torniamo a divertirci?”, le ha detto con tono ironico. La ex velina non si è scomposta e non ha replicato, ma sui social il pubblico non ha potuto fare a meno di esultare per questo comportamento di Javier così maturo: “Oh mio Dio Javier”, “E pensare che lei è convinta di piacergli ancora”, “Io lo amo”, “Vorrei tatuarmi questo video”, hanno scritto alcuni.

Nel mentre di un gioco fra Javier, Helena, Giglio e i nuovi, arriva Shaila a fare la simpaticona



Non solo fuori. Anche dentro la casa, come anticipavamo, questa ‘svolta’ nel rapporto ha fatto piacere. In particolare Jessica Morlacchi: “Penso che è veramente bello quello che avete creato, è bello vedervi parlare tranquilli o farvi le battutine”, ha commentato. E Javier: “Adesso la guardo tranquillamente, prima facevo una fatica disumana”. Durerà questa serenità nella casa?