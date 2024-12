“Basta, è finita”. Grande Fratello, rottura tra Lorenzo e Shaila. Volano parole pesanti nella notte tra Spolverato e la Gatta. È successo tutto per un fatto scemo, davvero di poca importanza potrebbe sembrare. Shaila infatti, che di mestiere fa la ballerina, ha osato (almeno per Lorenzo) ballare con un uomo che non fosse lui. Una scenata di gelosia quasi illogica per molti spettatori che hanno rivisto in questo rapporto un qualcosa di tossico che non si vedeva dai tempi di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Ma cosa è successo? Shaila ha creato delle coreografie e si è ‘permessa’ di farne una con Alfonso. Per Spolverato lei, con quel ballo, avrebbe provato Alfonso e non avrebbe di fatto rispettato Lorenzo. Apriti cielo. Shaila Gatta è rimasta senza parole, incredula, conscia di non aver fatto nulla di male. Spolverato allora perde le staffe: “Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo? Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale”.





“Basta, è finita”. Grande Fratello, rottura tra Lorenzo e Shaila

“Mi stai mentendo! Un giorno riderò. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare. Tu non ascolti le mie insicurezze”.

E ancora Lorenzo: “Tu mi rendi pesante, queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao!”. Shaila, pienissima dell’attuale compagno, allora, decide di prenderla a ridere per l’assurdità di tutto e dice: “Che bella figura, hai 12 anni”.

Dice ancora l’ex velina: “Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!“. Le cose sono quindi finite tra i due? Non proprio, sembra che nella notte poi i due si siano riavvicinati, ma per ora non c’è nessuna clip a riguardo. Monitoreremo la situazione per voi.

