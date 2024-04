“Loro? Ma per piacere”. Roberta Di Padua e Vicinanza, altro che pace fatta: parla l’ex dama di Uomini e Donne

Sono passati poco più di due mesi da quando Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Due mesi molto intensi, durante i quali della coppia si è continuato a parlare. Ora, a dire la sua svelando nuovi dettagli della storia tra Roberta e Alessandro, è una vecchia conoscenza del programma: Veronica Ursida che si è confessata sulle pagine di Nuovo Tv. Veronica che aveva parlato anche dalla storia tra Ida e Mario, fornendo la sua personale versione.

Secondo Veronica Ursida, mai tenera con la dama bresciana, Ida avrebbe già deciso chi scegliere, starebbe solo aspettando il momento giusto. E non finisce qui, Ursida ha un’idea precisa di quello che succederà poi. “Ha un piano preciso, scegliere Mario e partecipare a Temptation Island, e subito dopo si lasceranno”, ha dichiarato Veronica mettendo così in dubbio la credibilità della tronista e il fatto che sia realmente interessata alla ricerca di un uomo col quale intraprendere qualcosa di serio.





Uomini e Donne, Veronica Ursida attacca Roberta Di Padua

Per Veronica, Ida si starebbe divertendo a fare la “Gemma di turno”. Quanto a Roberta, prima ha ricordato la loro rivalità davanti alle telecamere e poi ha detto: “Non è amore ma un semplice flirt televisivo”. Insomma, il loro destino sarebbe segnato. Nonostante le rassicurazioni sono in tanti a non credere fino in fondo alla coppia uscita da Uomini e Donne.

Tra chi accusa Vicinanza di essere ancora innamorato di Ida e chi Roberta di guardare altro oltre l’amore. La coppia, per ora, sembra reggere abbastanza bene agli urti nonostante il giallo delle parole di Vicinanza all’indirizzo della famiglia. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio di un’utente che ha poi pubblicato tra le Storie.

“Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Vicinanza e parlavano del fatto che lui dice ai parenti che a settembre ritorna a Uomini e Donne”. Messaggio ricevuto da una persona che chiede di poter restare anonima perché la famiglia di Alessandro la conoscerebbe. Vero o no solo il tempo ce lo dirà.