“Ma dai, c’è anche lui!”. L’ex Amici nella serie tv Rai: nessuno lo sapeva, l’annuncio poco fa

Il 22 aprile inizieranno le riprese di Sandokan, la nuova serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. Il protagonista Sandokan, che in passato ha reso celebre l’attore Kabir Bedi, sarà interpretata dall’attore turno e idolo delle adolescenti Can Yaman.

Come riporta l’Ansa, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

>>“Sì, stiamo insieme”. Jimmy Ghione annuncia la nuova fidanzata: la vippina di 35 anni in meno e un ex molto famoso





Samu di Amici nel cast di Sandokan con Can Yaman

Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai 1. Accanto a Can Yaman vedremo Alanah Bloor nel ruolo di Marianna, Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke, mentre sarà Alessandro Preziosi (I Medici, Black Out, La vita bugiarda degli adulti) a dare il volto all’iconico Yanez de Gomera.

Nel cast anche John Hannah (The last of us, Quattro Matrimoni e un funerale, Sliding Doors, La Mummia), Madeleine Price, Gilberto Gliozzi (Loro, I delitti del Barlume), Mark Grosy (Zero Zero Zero) e una vecchia conoscenza degli appassionati di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Samuele Segreto, ballerino che nella 22esima edizione del talent show è arrivato fino alla fase serale.

Dopo il suo esordio nella miniserie L’ora in onda su Canale 5 nell’estate del 2022, il giovane ballerino ha recitato anche in Stranizza d’amuri, diretto da Beppe Fiorello e premiato in qualità di miglior esordio alla regia. In quella occasione Samu Segreto si è aggiudicato un premio, quello da attore protagonista.