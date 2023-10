Uomini e Donne, nella puntata andata in onda oggi c’è stata una protagonista assoluta: Roberta Di Padua. Per Roberta queste settimane sono stata caratterizzate da momenti di grande tensione. Di recente infatti ha ammesso di essere sul punto di lasciare UeD. “Questi non fanno niente, non hanno voglia” aveva urlato prima di prendersela con il cavaliere Ermes.

E ancora: “Possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato?”. Tina Cipollari e Gianni Sperti si erano schierati con Roberta spiegando come cavalieri “sono tutti da sostituire”. Roberta, poi aveva avuto una frequentazione con Marco ma le cose non sono andate in maniera migliori. Anzi è andata forse peggio.





Uomini e Donne Roberta Di Padua sbugiarda il cavaliere Marco

Questo perché Marco ha accusato Roberta di essere troppo pedante. Parole alle quali la dama ha controbattuto mettendo la verità in piazza. Ha consegnato a Gianni il suo smartphone per fargli leggere la conversazione avuta con Marco, smascherandolo. Riporta Gossip e tv come: “La chat in questione conferma la versione della Di Padua e smentisce quella di Marco”.

“Bugiardo!”, tuona la dama non appena Gianni finisce di leggere la brevissima conversazione. Tina crede che abbia fatto proprio bene a far leggere il tutto e Gianni accusa un po’ tutti i cavalieri di essere falsi. Marco si scusa con Roberta, ma fa notare che ha avvertito pressione da parte sua per via del periodo che stava vivendo”.

Tanti i messaggi arrivati per Roberta, e non tutti positivi. “”ti sbatto il telefono in bocca” Roberta sei alquanto imbarazzante, la tua aggressività non ti rende femminile anzi, avere le tette grandi non ti servono a nulla”. E ancora: “Roberta attrae per la fisicità ma poi allontana per l’aggressività, questi anni in cui ha avuto tante occasioni non le hanno insegnato nulla?????” .