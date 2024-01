Un inizio d’anno così nessuno a Uomini e Donne se lo aspettava. Le ultime anticipazioni raccontano di una rissa in studio tra i due cavalieri. Rissa degenerata in pochissimi minuti e che ha spinto alcuni protagonisti del programma a mettersi in mezzo per evitare il peggio. Sembra, ancora (ma è notizia da confermare) che sia intervenuta anche la sicurezza per riportare tutti a più miti consigli. Intanto nella puntata di oggi, 9 gennaio, è andato in onda un nuovo confronto tra Roberta e Alessandro Vicinanza.

Da una parte lei ha accusato il cavaliere di avere due facce e di non dire la verità alla redazione. “Ti ricordi quando mi hai detto che non vedevi l’ora di stare con me? Ti ricordi queste frasi ed io che ti dicevo: se continua così usciamo insieme prima di Natale?”, ha incalzato la dama.





Uomini e Donne, Armando e Alessandro quasi alle mani

Parole che Alessandro sostiene di non aver detto: “Non mi ricordo di averle pronunciate. Ma se vuoi ti faccio contenta e ti dico che le ho dette”. Parole che hanno scatenato immediatamente la reazione del pubblico: “Alessandro è una persona vigliacca che ha un unico scopo: apparire in televisione… andando tempo in dietro si era fidanzato e uscito con Ida, solamente per visibilità!”, scrive un fan.

E ancora: “Roberta sei una persona intelligente non piangere per un bamboccio del genere non sa parlare fa un discorso e cambia subito ne fa un altro”. Questo il presente. Ma il futuro per Alessandro non è roseo. Raccontano le anticipazioni di uno scontro durissimo con Armando Incarnato, al limite del contatto fisico, e di una pagina molto triste per Uomini e Donne.

Alessandro, poi, ha dovuto affrontare la sua ex Ida Platano che pare non abbia gradito alcune frasi che il cavaliere ha pronunciato a Verissimo. Davanti allo scontro con Ida, Vicinanza è crollato ed è scappato dallo studio in lacrime.