Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti. Il dating show di Maria De Filippi in onda nel primo pomeriggio su Canale 5 è terminato da un po’, ma già si parla della prossima edizione. Nelle settimane scorse l’attenzione del pubblico si è focalizzata sul percorso di Ida Platano e qualcuno ha ipotizzato che sul trono potrebbe finirci proprio uno dei suoi corteggiatori, quel Mario Cusitore sul quale sono fioccate le segnalazioni.

In ogni caso pochi giorni fa un ex vippone ha ipotizzato una sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese che si è autocandidato affermando che dopo tanta ‘serietà’ e impegno ora è alla ricerca di un po’ di leggerezza. E chissà che la sua proposta non venga accolta. Ma sono tanti i nomi fatti in queste ore e qualcuno è davvero clamoroso…

I nuovi tronisti, fuori i nomi

Un altro nome che circola è quello di Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri che proprio nella Casa del GF si è innamorata di Alessio Falsone. Lei prima ha lasciato lui per mettersi con Falsone, poi anche questa relazione è naufragata. Tuttavia ci sarebbe un problema: Edoardo è stato pizzicato in compagnia di Nicole Murgia con la quale pare abbia una storia.

E allora spazio alle altre voci. Un altro nome spuntato fuori è quello di una vecchia conoscenza del programma e cioè Marco Antonio Alessio che è stato cavaliere del Trono Over. Pare che la sua relazione con Emanuela Malavisi sia giunta al termine. E che dire di quelli che tifano per Ida Platano? È vero, il suo ultimo percorso non si è rivelato positivo con entrambi i corteggiatori ‘fatti fuori’. Ma proprio per questo Maria potrebbe darle un’altra chance.

Passiamo quindi a Sossio Aruta, la cui storia con Ursula Bennardo è finita malissimo. Potrebbe esserci un posto sul trono per lui. Dopo la mancata scelta da parte di Daniele Paudice anche Marika Abbonato ha qualche possibilità di salire sul trono. Difficile, per non dire impossibile, che a farlo siano i due opinionisti storici del programma, cioè Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al momento, comunque, siamo solo nel campo delle ipotesi e tutto deve essere ancora definito.

