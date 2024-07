Brutta notizia per il pubblico di Uomini e Donne. Una coppia nata nel programma di Maria De Filippi si sarebbe lasciata, secondo quanto è stato riferito nelle scorse ore da una persona informata su ciò che accade nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. I diretti interessati invece hanno reagito in un modo praticamente identico.

Dopo Uomini e Donne questa coppia sembrava indissolubile. Invece si sarebbe clamorosamente lasciata a pochi mesi dalla scelta. Lo scorso mese di aprile erano usciti assieme, baciandosi anche davanti a tutto lo studio. Poi qualcosa deve essersi rotto, anche perché nelle ultime ore questa indiscrezione è stata indirettamente confermata da loro stessi.

Uomini e Donne, coppia lasciata dopo pochi mesi

A rivelare tutto su Uomini e Donne e questa coppia che si sarebbe lasciata, appartenente al Trono Over, è stato l’Opinionista Social. I due, che potrebbero essere diventati ex stando a queste voci, non hanno detto praticamente niente preferendo il silenzio. Lei si è fatta vedere insieme alle amiche al mare, mentre lui ha postato una foto con la figlia. Ma appunto non si sono visti l’uno al fianco dell’altra.

Ad essersi detti addio sarebbero Maura Vitali e Gianluca Rocchetti, rispettivamente dama e cavaliere del Trono Over di UeD. La domanda posta da un follower all’Opinionista Social è stata la seguente: “Ma Maura e Gianluca? Si sono lasciati?”. E lui ha risposto chiaramente: “Sì, purtroppo si sono lasciati“. E quindi la favola è già terminata.

Si attendono eventuali comunicati ufficiali da parte di Maura e Gianluca, ma per ora non possiamo avere la certezza che stiano insieme né che si siano separati.