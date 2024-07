Ernesto Russo si è fidanzato, l’ex cavaliere di Uomini e Donne lo ha annunciato durante una diretta Instagram con Fralof. Un annuncio importante che chiude alla possibilità di un ritorno in studio. “A settembre non mi rivedrete, assolutamente no. A prescindere dalla mia frequentazione ero un po’ incompatibile con il programma anche solo per i termini che ho usato, anche con Marcello. Nonostante questo ho una grande quantità di persone a cui sono piaciuto, che mi seguono e mi vogliono bene”, ha spiegato.

>> “Situazione pericolosa, con adulti”. Camilla, la terribile scoperta sulla 14enne scomparsa da giorni: dove l’hanno vista

Parlando della sua nuova fidanzata non ha lesinato commenti caustici su Barbara De Santi della quale dice: “È una ragazza intraprendente, ma poliedrica per davvero, non come Barbara nel suo libro che dice solo cazate. Una persona poliedrica è una persona che riesce a fare più cose. Lei ha fatto un’intervista dove diceva che non faceva parte delle segnalazioni che hanno mandato su di me in studio”.





Uomini e Donne, Ernesto Russo si è fidanzato

“Mentre il giorno prima che uscivano queste segnalazioni lei mi ha detto che aveva delle foto mie con una ragazza e sono certo le abbia girate alla redazione. Non c’è niente di male in questo, ma non dire che non è vero perché Barbara lì dentro si è sempre fatta i cazi di tutti, lo sapevano tutti lì dentro, compresa la redazione”. Poi ha parlato della sua nuova compagna.

“Frequento una donna, si dai sono ufficialmente fidanzato, ho conosciuto questa persona che si chiama Marta che mi piace molto. Ho trovato l’amore, ci siamo conosciuti a delle serate che faccio, è più piccola, ha 35 anni, io ne ho 48 anni, ma è una ragazza che mi piace molto, sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me, abbiamo tante cose in comune”.

E Ancora: “Stasera non c’è? Mi sta aspettando in camera. Stiamo insieme da fine maggio, ci siamo frequentati per un po’. Non è tantissimo, però ha delle belle caratteristiche. Sono stati vergognosi alcuni insulti di certe donne sul suo aspetto fisico, io la trovo bellissima, ma si parla tanto di solidarietà femminile e poi si offende così, ho messo questa foto ed è stato terribile, li avrei bloccati tutti”.