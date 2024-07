“L’hanno vista con degli adulti”. Camilla, 14enne scomparsa: “Situazione molto pericolosa”. È una vicenda che ha scosso e che continua a preoccupare profondamente la comunità di Bologna e l’intera nazione. Parliamo della scomparsa di Camilla Suozzi, una ragazza di soli 14 anni svanita nel nulla lo scorso 29 giugno 2024. Ora però ci sarebbe un clamoroso aggiornamento.

Secondo le ricostruzioni, Camilla è uscita di casa sabato 29 giugno senza dare alcuna spiegazione ai suoi genitori. Da quel momento, di lei si sono perse completamente le tracce. La famiglia, disperata, ha immediatamente denunciato la scomparsa alle forze dell’ordini, avviando una vasta operazione di ricerca. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, si sono concentrate sin da subito sulla ricostruzione degli ultimi momenti prima della sparizione di Camilla.





"L'hanno vista con degli adulti". Camilla, 14enne scomparsa

Dai primi accertamenti, è emerso che la ragazza potrebbe essere stata avvistata nella zona universitaria di Bologna, facendo ipotizzare che possa aver preso un treno. Successivamente, alcune segnalazioni hanno collocato Camilla sulla riviera romagnola, in particolare nella zona di Rimini e Bellaria. La madre di Camilla, Francesca Suozzi, ha lanciato un appello accorato affinché chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti: “Mia figlia è scomparsa da una settimana, non sappiamo dove si trovi”.

E ancora: “È uscita di casa all’improvviso, senza nulla. Forse non è più nemmeno a Bologna. Vi prego, aiutateci a ritrovarla”. In queste ultime ore ai familiari sono arrivate molte segnalazioni, tra cui alcune verificate, che però segnalano una situazione di possibile pericolo per la minorenne. Camilla sarebbe infatti stata vista nel Riminese, in compagnia di persone adulte.

L’avvocatessa Barbara Iannuccelli, dell’Associazione Penelope, impegnata alla ricerca di scomparse aveva detto: “Ringraziamo davvero tanto le persone che hanno parlato con lei e chi l’ha fotografata. I genitori ringraziano”.

