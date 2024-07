Tragedia in vacanza, muore durante un’escursione nei pressi di Luxor, in Egitto, il 56enne Davide Baggio. A quanto si apprende l’uomo è rimasto vittima di un incidente stradale. Viaggiava con la moglie, ricoverata in ospedale, che sarebbe in condizioni serie ma per fortuna non in pericolo di vita. La notizia della morte di Baggio ha gettato un paese nello sconforto. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore.

“Carissimi soci, abbiamo appreso poco fa che è deceduto in Egitto, a causa di un incidente il nostro carissimo socio nonchè Past President Davide Baggio. La moglie Chiara è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La notizia ci ha frastornati e riempiti di un dolore immenso. Siamo vicini con tutto il nostro cuore ai figli Francesca e Marco e alla famiglia”. scrive su Facebook il Panathlon Cittadella.





Davide Baggio era un simbolo. Tanto che il sindaco di Cittadella Luca Pierobon l’ha ricordato così: “Non appena mi hanno informato della tragedia – ha detto – sono rimasto senza parole. Davide era un amico, un collante nel mondo dello sport cittadellese e non solo. Sapeva trasmettere entusiasmo, non si tirava mai indietro quando era il momento di organizzare qualcosa per la sua adorata Cittadella”.

“A nome dell’amministrazione comunale, ma anche della comunità di Cittadella, rivolgo le più sentite condoglianza ai suoi affetti più stretti”. Originario di Cusinati di Tezze (Vicenza) e trasferitosi a Cittadella dopo il matrimonio, Baggio era responsabile delle risorse umane alla Orv Manufacturing di Grantorto (Padova) ed era noto nell’ambiente sportivo locale, come organizzatore della “Maratonina” di Cittadella.

A maggio aveva partecipato all'”Iroman 70.3″ di Jesolo (Venezia). Appassionato di atletica, Davide è stato presidente del Club Panathlon di Cittadella e membro dell’associazione Maratoneti Cittadellesi.