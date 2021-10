La loro sembrava una di quelle storie destinate a lasciare il segno e invece ora per Noemi Baratto e Matteo Fioravanti arriva il clamoroso colpo di scena. Solo poche settimane fa Matteo sembrava non avere dubbi e deciso ad uscire con lei. Una scelta non programmata, avvenuto a sorpresa, anche con la ‘complicità di Raffaella Mennoia, con la quale Matteo si è confidato prima della registrazione. Matteo aveva subito fatto breccia nel cuore del pubblico dal momento della sua presentazione.



“Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”, aveva spiegato nel filmato di presentazione di Uomini e Donne. E proprio questo suo carattere sembra sia alla base della rottura con Noemi Baratto.



Tramite il profilo Instagram della ragazza infatti avrebbe scoperto lati di Noemi Baratto che non si aspettava: “La pensavo una ragazza acqua e sapone”. Matteo ha spiegato tutto Maria De Filippi. “Mia sorella sa che ti sto frequentando, ti ha cercata su Instagram, è normale sono suo fratello minore, voleva vedere con chi sto uscendo”, racconta Matteo.







E ancora: “”Mi ha mandato delle foto che non mi aspettavo, pensavo fossi una ragazza acqua e sapone, mi avevi detto di essere studiosa, che non avevi il tempo di fare nient’altro al di fuori dell’Università, poi scopro uno stile di vita che non riconosco”, continua. Poi ha continuato ad attaccare Noemi Baratto. “Vedo che sei apparsa in video musicali di cantanti napoletani, vedo determinate pose”.



“Non c’è niente di male, sono cose belle ma è normale che mi ponga delle domande”, conclude Matteo. “Non sono arrabbiato, solo deluso e dispiaciuto”. Noemi Baratto non è stata in silenzio. “Per me sono sciocchezze, non sono cose che hanno un ruolo nella mia vita”, spiega la corteggiatrice. “Il mio profilo Instagram è pubblico, non ho niente da nascondere. Sono foto di tre anni e mezzo fa e poi lui è un mio amico, me lo ha chiesto come favore, ma non lo faccio per lavoro”.