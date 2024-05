Oggi, 24 maggio, va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento con il programma tornerà il prossimo settembre ma una cosa è sicura: di alcuni protagonisti si parlerà per tutta l’estate. In cima alla classifica ci sono Ida Platano e Mario Cusitore. Mario per il quale, neppure nell’ultima uscita, il pubblico ha dimostrato di no avere comprensione, attaccandolo sui social. Si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne: “Mario è l’emblema di una mascolinità malata, fondata sull’apparenza”.

“La falsità e sull’ inesorabile logica del “io sono furbo”, e la cosa che nello studio ci sia una connivenza che gli permette anche solo di tornare a piacimento, una persona come questa va allontanata. Alimentare la narrazione tossica di questo tipo dove l’uomo tradisce ripetutamente senza neanche il biasimo della conduttrice”.





Uomini e Donne, Mario Cusitore: la verità su Roberta Di Padua

“Che ricordo aver detto le peggio cose ad una persona che aveva solo detto “ma tu chi sei”, non so se mi fa più schifo o mi delude”. Maria è diventata ad un tratto sorda muta e cieca a convenienza”. Parole forse fin troppo dure. Mario, del resto, poco ha fatto per piacere al pubblico. Però, nelle ore scorse, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e fare chiarezza su alcuni rumors.

Il primo, quello su Cristina: “Dovevamo andare entrambi a una cena che aveva organizzato Ernesto, che poi è saltata. Lei è molto riservata e non sapeva se venire, così io le ho scritto per convincerla perché non c’era niente di male. Sarebbe stato un incontro in amicizia, come quelli che ho da tempo con Cristiano, Asmaa, Emanuela e Marco Antonio”.

Poi ha parlato di Roberta Di Padua. Avvistato a Cassino non troppo distante dalla dama, il cavaliere ha confessato il motivo per cui era lì: “Lì c’è un mio amico che ha un’attività e anticipo che ci andrò anche sabato prossimo”. Poi la verità su Roberta Di Padua che ha confessato di non conoscere: “Io lei non l’ho mai vista. Tra l’altro tra noi non c’è nessuna confidenza perché lei è andata via con Alessandro poco dopo che sono arrivato io in studio”. Visti i trascorsi di Mario (ricordiamo tutti il caso B&B) sono in molti a non credergli.