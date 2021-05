L’avventura di Ida Platano a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi. Dopo la lite con Riccardo Guarnieri la dama ha deciso di non proseguire la conoscenza del cavaliere Gabriele. Era stata Maria De Filippi a spingerla verso di lui. Ida Platano aveva glissato sottolineando come il vero motivo della mancata uscita con Gabriele fosse semplice: “Mi fa domande troppo insistenti su Riccardo”. E a quel punto la De Filippi era intervenuta. “Ma sono anni che comunque parli di Riccardo, quindi è normale che Gabriele voglia indagare”.



Dopo una prima uscita Gabriele aveva spiegato come, davanti a una situazione difficile, avesse deciso di proseguire la conoscenza di Ida Platano con piedi di piombo non lesinando messaggi e canzoni. Il corteggiamento era andato avanti per qualche giorno poi Ida Platano aveva fatto notare che preferiva ricevere più telefonate, Gabriele l’ha chiamata, dimostrandole il suo interesse. Parole e gesti che non erano servite a Ida Platano che aveva deciso di chiudere questa conoscenza, dando un due di picche al cavaliere.



Di uomini, per ora, non se ne parla. Meglio le amiche. E infatti con una speciale Ida Platano si è fatta vedere a pochi giorni dalla fine del dating. La dama ha pubblicato una foto di lei insieme a Gemma Galgani. Come molti sanno infatti le due sono legatissime, tanto che tutti gli appassionati di Uomini e Donne ricordano lo sbarco di Gemma Galgani a Temptation Island, pronta a portare consiglio alla sua adorata amica. La foto ha fatto subito scattare un fiume di commenti. Del resto, Ida e Gemma sono due dei personaggi più amati di Uomini e Donne.







Come per Ida Platano però neppure per Gemma Galgani la nuova stagione ha portato frutto e sempre sotto gli attacchi di Tina Cipollari che l’aveva accusata di essere l’amante del proprietario del teatro dove lavorava. “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”.





Ma l’amica per la pelle di Ida Platano si era subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”. Parole che avevano scombussolato la dama al punto che qualcuno aveva ipotizzato il suo addio al dating. Pettegolezzo di cui si è parlato molto e sul quale ha fatto chiarezza Gianni Sperti. L’opinionista ha confessato di immaginare il programma con la presenza di Gemma per i prossimi dieci anni.