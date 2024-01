A Uomini e Donne le sorprese sono all’ordine del giorno ma la notizia che circola ora è di quelle che da lasciare il segno. Nelle ultime settimane i fari si sono concentrati soprattutto su Ida Platano, tra le troniste meno gradite degli ultimi anni. Dal primo giorno, infatti, il pubblico ha dimostrato di non gradire troppo la dama bresciana. E mesi dopo le critiche continuano a piovere: “Unica nota positiva di questo trono: c’é una tempistica da rispettare, una volta finito Ida non puó piú restare, non credo avranno il coraggio di rimetterla nel parterre”, scrive un’utente.

E ancora: “Così conosce il suo futuro compagno… facendo stupidaggini senza contenuto quanto e superficiale, imbarazzante”. Ida, tra le altre cose, nei giorni scorsi ha salutato il corteggiatore Ernesto, ferito dal suo comportamento. Ernesto che aveva raccontato tutto nel corso di un’intervista.





Uomini e Donne, Gemma Galgani sempre più ai margini

“La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto, e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana – aggiunge Ernesto-. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia. La mia decisione di andare via, quindi, è stata per questo”.

A lasciare lo studio ora potrebbe essere anche Gemma Galgani, sempre più ai margini. Tra gli spettatori del dating show c’è chi è contento che la redazione abbia spostato l’attenzione su altri componenti del cast e chi sente un po’ la mancanza della dama torinese su Canale 5.”Ci pensate che è la fine di un’era? Non se ne parla più di Gemma e chissà da quanto tempo”.

E ancora: “Era ora, la sua era tutta fuffa”, “Ma dove è finita?”, “Finalmente”, “Che grande cosa”, “E meno male direi”. La voce che l’esperienza di Gemma Galgani sia arrivata al capolinea non è nuova. Già tempo fa era stato come la conduttrice Mediaset si sarebbe ormai stancata della presenza della dama, che è lì da ben 13 anni. Quindi, la decisione di farla andare via sarebbe ormai stata quasi partorita.