Flavio Insinna ha fatto un annuncio sul suo futuro e ha comunicato una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Finalmente c’è una novità che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta, anche se attualmente il suo pensiero è rivolto allo show Gente di facili costumi. E intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Dunque, Flavio Insinna ha svelato cosa gli riserverà il suo futuro, sebbene non ci siano ancora delle ufficialità in merito. Ha innanzitutto ammesso che con la Rai ci sono contatti, dopo che gli è stata tolta la conduzione de L’Eredità, affidata a Marco Liorni: “In realtà siamo sempre in contatto, ma senza l’ansia del ‘che me fate fa?’. Non lo chiedevo nemmeno quando avevo 30 anni, a quasi 59 lo troverei poco elegante”.

Flavio Insinna, l’annuncio sul futuro fa sperare il suo pubblico

Proprio durante lo spettacolo dove Flavio Insinna è protagonista, si è parlato in qualche modo del suo futuro dato che c’erano dei dirigenti della tv pubblica: “Ci sentiamo, stiamo pensando a qualcosa nell’ambito della fiction. Da questo dipenderà anche la possibile partenza della tournée di Gente di facili costumi nella prossima stagione”. Poi ha manifestato tutto il suo entusiasmo nei confronti della Rai.

Dunque, ci sono grandi possibilità che possa ritornare a lavorare alla Rai ma soprattutto in veste di attore in qualche fiction, anche perché Insinna ama profondamente la televisione pubblica italiana: “La Rai ha il mio affetto e la mia riconoscenza – ha aggiunto a Tv Sorrisi e Canzoni -, se ci sarà qualcosa in cui io posso essere utile, non a me ma allo spettacolo, io ci sono. Ma quando sarà, senza ansia“.

L’anno scorso Flavio Insinna ha recitato nel film televisivo La stoccata vincente, mentre nel 2022 nella pellicola A muso duro – Campioni di vita. L’Eredità l’ha presentata ininterrottamente dal 2018 al 2023, lasciando ora il timone a Liorni.