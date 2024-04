La voce è esplosa nelle scorse ore dopo che l’ex dama di Uomini e Donne (che a questo punto alcuni credono potrebbe rientrare a settembre) ha affidato ai social un messaggio criptico che sapeva di addio. Interrogata dai fan non ha smentito la crisi, lasciando aperta la porta ad ogni soluzione. E dire che solo pochi mesi fa sembravano molto innamorati. La loro decisione di lasciare lo studio era stata improvvisa. Perfino Maria De Filippi era rimasta a bocca aperta.

In pochi credevano che la storia potesse avere questo esito. Si perché la loro frequentazione era stata attraversata da alti e bassi. Dopo un primo tira e molla, la dama aveva accettato di dare al cavaliere una seconda chance e i due avevano ripreso a frequentarsi fuori. Durante le ultime riprese, poi, avevano avuto modo di confrontarsi in studio fino a prendere la decisione di uscire insieme per provare a vivere questa storia nella ‘vita reale’.





Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio in crisi

Ora questo messaggio, che così recita, lascia aperti molti interrogativi: “Manca all’ occhio la vista del sole che va a riposare dietro al mare. Manca al naso il tuo profumo fatto di salsedine e tramonti, manca alla pelle quei brividi, manca all’ orecchio il rumore delle nostre risa, manca alla bocca il sapore dei tuoi baci e tradizione, manca alle mani un’altra pelle”.

“Manca l’aria ai polmoni a volte. Ma più di tutti, manca al cuore e la sua metà. Memories, Ricordi, Holiday, Salento, Love, Couple, Missing”. Parole scritta da Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. Gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, starebbero attraversando una crisi. Erano usciti dallo studio appena lo scorso dicembre.

Emanuela non ha smentito le supposizioni degli utenti, confermando implicitamente che con Marco Antonio sia accaduto qualcosa. “Emanuela mi dispiace se soffri per la lontananza o per una fine! il cuore prevale sempre sul cervello e ti fa fare sempre tanti casini ma chi ha tanto cuore come te sono persone belle e servono a questo mondo”.