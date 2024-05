La puntata di oggi di Uomini e Donne è di quelle che non si scordano facilmente. Al centro dello studio è andato in onda un siparietto che è immediatamente diventato virale sui social, protagonista: la dama Alessia. Prima di questo momento però c’è stato il bacio tra Gianni Sperti e Sabrina. Un bacio che è arrivato come risposta ad una provocazione. Racconta Novella 2000 come, nel corso della puntata, “Sabrina ha quindi spiegato che dopo l’impatto estetico, lei cerca molto di capire cosa prova col contatto fisico, il tocco con la pelle, l’odore”.

>>“Per te”. Isobel senza parole: Giulia Stabile l’ha davvero sorpresa. È successo tutto nello studio di Amici

Parole che non sono state prese benissimo da Gianni al quale Sabrina ha detto: “Posso provare a baciare te per sentire”. E Sperti ha accettato. Così, tra la sorpresa di tutti i presenti è scattato il bacio finito il quale Sabrina ha spiegato di aver apprezzato l’intimità con il tronista.





Uomini e Donne, tra l’ilarità generale scoppia l’alito-gate

Il momento si è poi concluso ed è stata la volta di Alessia che puntato il dito contro alcuni cavalieri, accusati avere l’alito pesante. Sarebbero tre o quattro gli indiziati, due dei quali molto discussi e conosciuti. “Colgo l’occasione di dire che avevo preparato dei foglietti da mettere sulle sedie con scritto ‘usare prima del ballo’. Avevo aggiunto anche una caramella alla menta perché, signori per favore, noi abbiamo tutte le mentine e voi non lo so”.

E ancora: “Lo diciamo sempre, un po’ di rispetto”. Davanti a queste parole Maria De Filippi è scoppiata a ridere. “Ma cosa sta succedendo? Ma davvero?”. E Alessia ha risposto: “Ti giuro, non la mangiano neanche e non la scartano. Noi lo facciamo per loro, perché non possono?”. Ad aggiungersi è stata anche Barbara: “Anche io lo sento durante il ballo“.

“A volte sembra si senta il tacchino mangiato nel 2023“, ha concluso ironicamente Alessia facendo scoppiare a ridere lo studio intero. L’Alito-gate, così è stato ribattezzato il momento di oggi, va diritto tra i più divertenti di questa stagione che si avvia alla conclusione.