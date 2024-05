Sono molti gli ex allievi di Amici entrati nel cuore del pubblico e tra loro c’è anche Isobel Kinnear. La ballerina australiana è stata una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del talent di Canale 5 e anche se non ha vinto, il suo talento le ha fatto comunque guadagnare un contratto: Maria De Filippi l’ha voluta assumere come professionista. Aveva anche trovato un fidanzato nella scuola, Cricca, ma dopo un’estate di passione è finita.

Ad agosto scorso ballerina e cantante erano usciti finalmente allo scoperto e ufficializzato la loro storia d’amore, nata e inizialmente finita all’interno della scuola di Maria De Filippi. Dopo la fine del programma, però, praticamente i due non si sono mai persi di vista. E dopo tanti sospetti e paparazzate, i due hanno pubblicato alcuni romantici scatti dell’ultimo periodo insieme, tra i quali quello di un bacio.

Leggi anche: “Ho una sorpresa per voi”. Amici 23, Maria De Filippi fa centro: esplosione di gioia in casetta





Isobel di Amici, la sorpresa di Giulia Stabile

A inizio anno, poi, la conferma anche da parte di lui della rottura. Non è dato da sapere se oggi Isobel Kinnear abbia un nuovo amore, di certo si sta concentrando sul ballo. Seppur molto attiva su Instagram, sulla sua vita privata non si hanno informazioni ma si sta godendo la sua esperienza lavorativa circondata da tutti i suoi colleghi.

E tra questi anche Giulia Stabile, con cui è diventata molto amica. La ballerina ex di Sangiovanni le ha infatti organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Il 7 maggio Isobel ha compiuto 21 anni e li ha celebrati circondata dall’affetto degli amici e di tanti collaboratori di Amici.

Ha poi pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto e di video in cui si mostra felice di passare la giornata con i suoi amici: “Sono la ragazza più fortunata del mondo con due famiglie ai lati opposti della Terra. Grazie mille di cuore a tutti per l’amore. Non potrei essere più grata”, ha scritto. Nelle Storie poi un ringraziamento speciale proprio a Giulia Stabile: “Lei, la mia principessa dal cuore grande, ha organizzato tante sorprese per me oggi“.