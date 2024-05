Maria De Filippi ne ha combinata un’altra delle sue. E, come al solito, ha fatto centro nel cuore di tutti. Nelle ore scorse, mentre la tensione in casetta stava raggiungendo livelli altissimi, ha deciso di fare un regalo gli allievi di Amici 23. Un gesto che ha sorpreso tutti, nella scuola quanto fuori, e stemperato quella salutare ansia che accompagna il cammino verso il penultimo atto del talent, in programma domenica 12 maggio (si slitta di un giorno per via della concomitanza con Eurovision).

A poco dalla finale di Amici, si parla del possibile vincitore e come sempre entrano in campo anche le scommesse. I nomi che circolano tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi fanno due nomi: Mida e Holden, ma secondo i bookmakers a vincere sarà un altro alunno.





Amici 23, sorpresa di Maria De Filippi alla vigilia della semifinale

“Stando alle quote sul vincente di Amici 2024 al momento il favorito assoluto per il successo in questa edizione è Petit, proposto a 2,25, un vantaggio comunque non troppo considerevole su Holden, la cui vittoria viene offerta a 2,75″. Sarà vero, intanto gli allievi (e il pubblico) si godono la sorpresa di Maria De Filippi.

Gli allievi hanno ricevuto un videomessaggio da parte della conduttrice che li invitava a salire sul terrazzo per un’emozionante sorpresa. I sei ragazzi hanno trovato un palco con tanto di microfono con asta e luci intermittenti e colorate così da ricreare l’atmosfera di un vero e proprio concerto. Marisol e Dustin hanno improvvisato una coreografia mentre i cantanti si sono esibiti, ognuno con il proprio pezzo inedito.

Un’esperienza unica con tanti ringraziamenti. Sempre ieri ad Amici 23 era entrato anche Alfonso Signorini. Signorini che ha deciso di offrire un’opportunità ai ragazzi. Dovranno coreografare e riarrangiare un taglio musicale della Bohéme, opera che il conduttore dirigerà il prossimo 19 luglio all’Arena di Verona. Il vincitore salirà sul palco.