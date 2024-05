Amici 23, poco fa i telespettatori hanno scoperto che in casetta è andato in scena un confronto tra due allieve della scuola di talenti di Maria De Filippi: Sarah Toscano e Marisol Castellanos. Quest’ultima ha confessato senza troppo giri di parole alla sua compagna cosa pensa veramente della sua esibizione nell’ultima puntata del Serale, scatenando nella cantante di Sexy Magica una reazione molto forte.

Nell’ultimo serale Sarah Toscano è stata chiamata a una prova molto dura, una sfida diretta contro Martina Giovannini su un brano che era sicuramente più nelle corde di questa ultima rispetto alla prima. Si è trattato di un guanto di sfida lanciato dalla prof Anna Pettinelli proprio per mettere in luce le qualità tecniche della sua allieva rispetto a quella della Toscana, il cui stile è sicuramente più pop.

Amici 23, faccia a faccia in casetta tra Marisol Castellanos e Sarah Toscano

Come sempre, dopo ogni puntata i ragazzi si sono confrontati in casetta tra loro per fare un bilancio. La produzione ha invitato ciascuno di loro a esprimere un voto sugli altri. Marisol, quando è stato il proprio turno, ha sparato a zero su Sarah, come mostra un estratto video rilanciato sui social dagli utenti con il seguente commento: “Questa clip mandata apposta per schierare il generalista che tifa Sarah contro Marisol”.

Ma cosa ha detto di preciso Marisol a Sarah? Sentite: “Io ti faccio sempre un sacco di complimenti, mi piaci sempre, però mi sei piaciuta di più alle generali. Ho notato che ti sei concentrata di più sulla interpretazione, sulla prima parte che mi è piaciuta, però la parte più dell’esibizione non lo so…non mi ha… non so se l’intenzione…”.

Questa clip mandata apposta per schierare il generalista che tifa sarah contro marisol pic.twitter.com/LW4RF6B82C — Vittoria (@aslisasimpson) May 6, 2024

“Ecco ho fatto cac***…”, dice a quel punto Sarah sconfortata. Allora interviene Petit: “Una canzone veramente difficile. Secondo me bella esibizione, ma contro Martina su questa….”. E ancora Sarah: “Io non sto parlando di Martina ora…”. “Sarah ma ci sta, anzi stai facendo il panico sto serale”, ha replicato Petit cercando di confortarla. Ma la ragazza non si è più ripresa: “Quando io ho una buona percezione di quello che faccio, alla fine mi riguardo in puntata e mi dico che schifo”. Quindi Sarah ha iniziato a piangere, ma poi si è frenata.

A questo punto bisognerà vedere se Sarah Toscano saprà reagire a questo momento negativo per lei. I bookmaker continuano a darla come superfavorita. E con il prossimo guanto sfida ha l’occasione di eliminare dalla corsa per la vittoria finale uno sfidate diretto come Petit.