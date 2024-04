Ospite di Casa Lollo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatriz è tornata a parlare del suo percorso. Ha raccontato del suo rapporto con Brando e di cosa prova quando vede le immagini dell’ex tronista insieme alla sua fidanzata Raffaella. Prima però ha spiegato che, con molta probabilità, non la vedremo sul trono: “Il web mormora che aspetto solo il trono. Quando una persona svanisce bisogna fare rumors. Mi sto concentrando su me stessa, forse a settembre o ottobre mi laureo”.

“Mi vivo i sentimenti, se mi dovessi innamorare anche domani non controllo io non ho freni. Non credo per come stanno andando le cose, essendo concentrata su me stessa, di pensare al trono”. Un commento, poi, lo ha voluto riservare a Ida Platano: “Ti dico il trono di Ida me lo sono vista soltanto dal vivo, adesso non ho neanche guardato, neanche quello di Daniele, sono sotto esami devo recuperare”.





Uomini e Donne, Beatriz contro Brando: “mi ha presa in giro”

E ancora: “Preferenze… sono due persone molto diverse, tutti e due proprio a livello di corteggiamento. Se devo parlare a livello di corteggiamento Pierpaolo. Ma vedo Ida molto propensa verso Mario, non so se le piacciano i suoi comportamenti. Potrebbe essere che se Pierpaolo non la convincesse fino in fondo potrebbe anche lasciare”.

Infine la frecciata a Brando, che Beatriz accusa di averla presa in giro. “C’è stato l’inseguimento di 3 ore da una casa. Eravamo tornati da Natale c’erano stata quelle 2 settimane di stop dal programma, mi era stata fatta questa sorpresa con la vista di Roma. Mi ha chiesto se fossi sicura che la sua preferenza fosse quella dell’ultima volta. Torniamo in studio gli chiedo delle preferenze, mi ha risposto di no”.

“Anche per rispetto di Raffaella e di entrambe, mi sono sentita presa in giro. Più che alleate io e Raffaella eravamo concordi nel senso del giusto e del rispetto”. Su quale sia il loro futuro Beatriz non si espone (anche se l’accusa di essere bugiardo potrebbe non lasciare dormire sonni tranquilli). Su cosa comporti vederli insieme dice: “Non li vedo, il ditino parte, scrolla, comunque lo sapevamo, vuoi o non vuoi era una competizione, una persona usciva insieme all’altra”.