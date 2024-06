Uomini e Donne, Barbara De Santi lancia un avvertimento a Ida Platano. L’ultimo percorso dell’imprenditrice di origini siciliane nel dating show di Maria De Filippi è stato per certi versi ‘disastroso’. Alla fine Ida non ha scelto nessun corteggiatore, Mario Cusitore ‘fatto fuori’ a causa di una segnalazione e Pierpaolo che ha lasciato lo studio rifiutando la figura della ‘ruota di scorta’.

Ma non è finita. Mario Cusitore si è rifatto vivo con dichiarazioni d’amore per Ida Platano. Alla domanda di un follower “Ti piace ancora Ida?” l’ex cavaliere ha risposto: “Beh, non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero!”. Insomma ancora un colpo di scena e a questo punto interviene Barbara De santi che lancia un avvertimento a Ida e parla pure di Ernesto Russo…

Barbara De Santi mette in guardia Ida Platano

Barbara De Santi ha già detto più volte la sua sul percorso di Ida Platano, soprattutto dopo quanto avvenuto con Mario Cusitore. Ora, durante un’intervista al settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “Stai lontana da Mario! Sarebbe una sprovveduta a cadere nella sua rete” mandando un chiaro avvertimento all’ex tronista del Trono Over.

Mentre si parla di Mario Cusitore a Temptation Island, Barbara sull’ex corteggiatore di Ida aggiunge di averlo sempre “difeso, è un bravo ragazzo, ma non riesce a dire di no“, e infatti può avere tutte le donne che vuole; dato, però, che Ida tiene alla fedeltà sarebbe meglio che facesse tesoro della sua esperienza e cercasse altrove.

Barbara De Santi ha parlato anche di Ernesto Russo. Secondo lei Ernesto è il classico uomo che predica amore, pace e bene e poi, nel concreto, si comporta in maniera totalmente differente. In ogni caso la dama confessa di essere rimasta colpita da un altro cavaliere, Mario Verona, che ha interrotto la storia con Milena. Ma nonostante il suo interessamento esplicito l’uomo non ha voluto conoscerla.

