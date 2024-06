Ha deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne da single, ma Ida Platano continua a essere una degli ex protagonisti che più incuriosiscono il pubblico. Molti si chiedono se con Mario Cusitore ci sarà un futuro, nonostante i tentativi dell’ex corteggiatore sempre andati a vuoto anche dopo la fine del programma. Molti altri si aspettano (o temono, dipende) il suo ritorno nello studio di Maria De Filippi.

Non certo come tronista ma come dama, dunque sarebbe un ritorno al passato. Del resto la parrucchiera di Brescia che è diventata poi un personaggio di punta del dating show di Canale 5 si è fatta conoscere dal pubblico entrando nel parterre. Poi è arrivato Riccardo Guarnieri e dopo Alessandro Vicinanza, per citare due delle sue relazioni più lunghe e importanti.

Uomini e Donne, dichiarazione per Ida Platano

Solo il tempo ci dirà se Ida Platano troverà l’amore questa estate, con una vecchia conoscenza o, perché no, con una persona estranea a Uomini e Donne e alla tv in generale. Ma c’è qualcuno che già sarebbe disponibile per lei. È Mario Cusitore, il corteggiatore che ha eliminato prima di uscire dalla studio.

Come detto, le ha provate tutte per riconquistare la sua fiducia ma invano. E ora, su Instagram, ha deciso di esporsi pubblicamente. Nelle scorse ore il corteggiatore partenopeo è quindi tornato a parlare di Ida Platano approfittando di un box domande da lui aperto. Era ovvio che molte sarebbero state sulla tronista.

Mario ha assicurato ai fan che non rimuoverà il tatuaggio con scritto “Ida”. Nonostante le cose tra loro non siano andate come sperava, “rimarrà con me. Non ho motivo di toglierlo. A dire il vero resterà così… Ida!”. Ha poi ribadito di essere single e soprattutto di provare ancora dei sentimenti perIda: “Beh, non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero!”, le sue parole. E ha aggiunto che avrebbe anche lasciato Napoli per amore, in quanto nulla lo trattiene al capoluogo partenopeo.