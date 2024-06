E si torna a parlare di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Non è azzardato dire che da quando mesi fa ormai i due hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne non c’è stato un momento di pace. La relazione tra ex dama ed ex cavaliere – ed ex di Ida Platano – prosegue nonostante le voci continue di presunte crisi, rotture e terze persone di mezzo. E i rumor non sembrano arrestarsi.

Ora la situazione è questa: lei è volata a Ibiza ma non con il fidanzato bensì con il figlio. Essendo molto attiva su Instagram, Roberta Di Padua ha aggiornato subito i fan con Storie realizzate in aereo e poi a destinazione, con tanto di prima cena. E Alessandro Vicinanza dov’è? Anche lui ha aggiornato i follower su come sta trascorrendo questi giorni.

Alessandro Vicinanza lontano da Roberta Di Padua, fioccano gli insulti

Non devono essere giorni facili per l’ex cavaliere da quanto si capisce da Instagram. Ha pubblicato delle Stories all’interno di un ospedale, dove pare stia assistendo una persona a lui molto cara, molto probabilmente suo padre. Ma non è tutto.

Proprio mentre la compagna stava volando verso l’isola spagnola, Alessandro Vicinanza scattava una foto in un ospedale ma accanto solo l’emoticon di un leone, e poi la scritta “Family first dad“. Come se non bastasse, però, sta facendo i conti anche con insulti pesantissimi che sta ricevendo da parte di alcuni utenti del web.

Questa volta l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di mostrare a tutti cosa gli scrivono gli hater. Oltre a parole irripetibili, per esempio, gli danno del pagliaccio che è andato alla corte di Maria De Filippi solo per mostrare quanto sia ridicolo. “Vergogna”, ha commentato Alessandro Vicinanza.