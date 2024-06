Solo un mese fa, dopo un attacco nello studio di Uomini e Donne da parte di pubblico e non solo, la dama si era lasciata andare ad un lungo sfogo social. “Credo sia arrivato il momento di spendere due paroline sulle ultime registrazioni che riguardano la conoscenza tra me e lui. Per chi non lo avesse capito è il ragazzo più semplice, umile, ingenuo e genuino che io abbia mai conosciuto. Spesso troppo smaliziato con poco tatto, ho letto di lui “montato” “narcisista” “sicuro di sé” “chi si crede di essere” “falso””.

>> A chi grandine e maltempo, a chi caldo fino a 40 gradi: il meteo spacca l’Italia. Cosa dicono le previsioni per le varie regioni

“Beh, lui è assolutamente lontano da tutto ciò. Realmente è un buono, forse un po’ immaturo, infantile verbalmente si può darsi, ma non è una sua colpa. Non nego che tra me e Mario è nata fin da subito una simpatia, un’attrazione fisica che poi si è trasformata in una complicità ed un bel legame, eravamo quasi un porto sicuro per entrambi”.





Uomini e Donne, finita tra Mario Verona e Milena Parisi

Parole che sembravano aprire uno spiraglio per un rapporto pieno fuori dallo studio. Secondo alcuni la coppia formata da Milena Parisi e Mario Verona era già sbocciata. Le cose, invece, sono andate diversamente. A quindici giorni dalla fine del programma arriva la notizia del loro addio definitivo. A dare la notizia è la diretta interessata.

“Con Mario? Un amico in più. Sì, sono single. Felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita, ci si auto-convince per tutela”, ha detto rispondendo ad alcuni fan sui social. Ai quali ha confidato anche altro. “Certo, ho sofferto per amore, come tutti. Ma fortunatamente alla mia età si guarisce in fretta, o quasi”.

“Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. (…) Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo. Gli uomini oggi (e non solo quelli di oggi) hanno paura della paternità. Se non fossi diventata mamma così tanto giovane sicuramente oggi avrei avuto difficoltà a trovare un uomo con le pa*le, come il padre dei miei figli”.