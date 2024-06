Tempo pazzo sull’Italia. Le previsioni meteo in questa prima parte di giugno sono piuttosto particolari. Da un parte, infatti, temperature intorno ai 30 gradi hanno già fatto scattare l’allerta gialla (livello 1, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) in sei città. E va detto che il termometro è destinato a salire, con con picchi di 36/37°C.

Tuttavia dall’altra la situazione è ben diversa. L’Italia è letteralmente spaccata in due con il Sud che ha a che fare con il primo caldo africano e temperature che arrivano a 40 gradi. Al nord, invece, tutto l’opposto con forti temporali, nubifragi e grandine portati dall’anticiclone delle Azzorre. Secondo quanto riportato da 3BMeteo ci sarà un cambiamento giovedì quando le temperature torneranno miti anche al Sud.

Meteo Italia, cosa succede nelle prossime ore

Si tratta di una situazione anomala per giugno e soprattutto al Nord ne pagano le conseguenze. I forti contrasti termici derivano dall’arrivo di una massa d’aria più calda di matrice africana che affluisce sul Mediterraneo. Tutto ciò crea le condizioni ideali per forti temporali con nubifragi e grandinate. Dalla sera di martedì 11 giugno fino a tutta la giornata di mercoledì 12 molte zone tra Lombardia e Triveneto rischiano rovesci con oltre gli 80/100mm. E giovedì 13 anche il Centro è a rischio. Al Sud, invece, il caldo la fa da padrone con temperature tipiche di luglio inoltrato.

Mercoledì 12 giugno sono previsti temporali in Liguria orientale, Lombardia, Emilia e Triveneto, maggiori aperture sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità un po’ ovunque e grandinate. Al Centro giornata stabile con l’eccezione di qualche temporale tra la Toscana interna, l’Umbria e le Marche. Al Sud nuvole su Sicilia ed estremo Sud, localmente in Sardegna ma senza fenomeni. Altrove c’è il sole. Le temperature scendono al nord, sono stabili altrove. Venti moderati occidentali o meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Giovedì 13 la situazione resta simile al Nord con ampie aperture al Nordovest e fenomeni solo isolati. Alla sera migliora ovunque. Al Centro nuvole al mattino e fenomeni isolati. Nel pomeriggio diffusi temporali anche forti con grandine tra la Toscana interna, il Lazio interno, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. Sull’Adriatico brutto tempo anche sul litorale. In miglioramento dalla sera. Al Sud nel complesso soleggiato tranne qualche isolato temporale pomeridiano o serale tra Molise e Puglia. Temperature in calo anche al Centro.

