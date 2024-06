Caldo estivo in arrivo ma con l’Italia comunque divisa in due, tra sole al Sud e piogge al Nord. Temperature intorno ai 30 gradi sono attese da sabato 8 tanto da far scattare l’allerta gialla (livello 1, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) in sei città.

In particolare, il livello 1 di allerta suggerisce di “prendersi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli” e di segnalare “ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento”. Al Nord sabato 8 cieli molto nuvolosi con temporali possibili sulle Alpi, mentre al Centro ci sarà sole, escluse la Toscana, Val Padana, Liguria e Sardegna, dove sono attese cieli nuvolosi, ma solo di passaggio.





Meteo Italia 8-10 giugno 2024: caldo anomalo, poi temporali

Il clima sarà comunque estivo con punte alte, si arriverà a toccare i 31 gradi. Al Sud arriva prepotente l’africano Scipione con cieli sereni e temperature diurne molto alte, infernali, anche superiori ai 30 gradi. Le temperature saranno in ulteriore aumento su tutta Italia e i valori più alti si raggiungeranno sulle zone interne della Sardegna Tavoliere, Materano e Cosentino, con picchi di 36/37°C. Temperature davvero infernali.

Roma, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina e Perugia saranno interessate, a partire da sabato 8 giugno, dal primo vero caldo estivo dalla stagione. Sono queste le città in cui è scattata l’allerta gialla. Si tratta di livello 1, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione, ma il caldo si farà sentire.

Secondo gli esperti già a partire da lunedì 10 giugno una depressione, spinta da correnti polari, dovrebbe transitare nell’area dell’Europa centro-settentrionale, per giungere poi fino al bacino del Mediterraneo e portare temperature più basse, rovesci, temporali a partire dal Nord Italia. Dal pomeriggio temporali anche di forte intensità specie su Piemonte centro-settentrionale e Lombardia, tratti dell’Emilia e ovest Veneto, anche con grandinate, nubifragi e vento.