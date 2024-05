A Uomini e Donne è arrivato il momento della resa dei conti. Ida non sceglierà, mentre Daniele Paudice ha deciso con chi uscire dal programma: Gaia Gigli. Una scelta che, a quanto pare, è stata molto turbolenta. Prima c’è stato il faccia a faccia con Marika che, dopo essere stata messa al corrente del fatto che non sarebbe stata lei la scelta, ha augurato il meglio a Daniele e si è detta felice che abbia preso la sua decisone con il cuore.

>> “Per te”. Isobel senza parole: Giulia Stabile l’ha davvero sorpresa. È successo tutto nello studio di Amici

Venuto il momento di Gaia invece, Daniele le ha fatto presente di averla scelta: lei ha risposto di “sì”, a quel punto in studio sono piovuti dal soffitto i classici petali rossi. Petali rossi che invece non avrà Ida. La recente esperienza della tronista è stata caratterizzata da colpi di scena e ‘colpi di testa’. I suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano se la sono contesa per settimane, ma alla fine Ida ha scelto… di non scegliere.





Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gianni Sperti e la dama Sabrina

I due corteggiatori non hanno lasciato segni. Tina Cipollari aveva accusato Mario per le segnalazioni usando parole molto dure. Gemma Galgani, con la voce rotta, si era scagliata contro Pierpaolo e Mario: il primo l’ha umiliata mettendola in punizione, il secondo ha rigirato la frittata addosando a Ida colpe non sue. Maria aveva quindi invitato i due a lasciare lo studio in quanto la loro presenza, senza la tronista, era inutile.

In attesa della messa in onda delle prossime puntate oggi Gianni Sperti ha baciato la dama Sabrina. Un bacio che è arrivato come risposta ad una provocazione. Racconta Novella 2000 come, nel corso della puntata, “Sabrina ha quindi spiegato che dopo l’impatto estetico, lei cerca molto di capire cosa prova col contatto fisico, il tocco con la pelle, l’odore”.

Parole che non sono state prese benissimo da Gianni al quale Sabrina ha detto: “Posso provare a baciare te per sentire”. E Sperti ha accettato. Così, tra la sorpresa di tutti i presenti è scattato il bacio finito il quale Sabrina ha spiegato di aver apprezzato l’intimità con il tronista.