Nello studio di Uomini e Donne qualcosa di importante sembra bollire in pentola, tra il cavaliere è la bellissima dama è scattato il bacio. Per una parte del pubblico che festeggia: “Siete bellissimi, una nuova coppia veramente super”, si legge sulla pagina instagram del programma, ce n’è una che non ci crede fino in fondo: “Lui lo vedo molto preso, ma lei? Ennesimo fuoco di paglia: aspettate e vedrete”. Così mentre arriva la notizia che una storia coppia del programma sarebbe sul punto di non ritorno.

Ad anticipare la news su Uomini e Donne e su questa storica coppia che si sarebbe lasciata è stato l’influencer Amedeo Venza. Non ha voluto dire chiaramente chi fossero, ma ha scritto su Instagram: “Sarebbe finita una grande e bellissima storia d’amore tra due storici protagonisti di Uomini e Donne. Crisi nera tra una coppia storica di Uomini e Donne. A. e A”.





Uomini e Donne, bacio tra Giorgio e Claudia

Le iniziali potrebbero fare riferimento ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due stanno insieme dal 2014 e in pochi mesi il loro amore era aumentato fino ad arrivare alle nozze. L’anno successivo è nato il primogenito Niccolò, poi hanno vissuto un periodo di crisi, hanno fatto pace e nel 2017 è venuto alla luce Leonardo. Il terzo figlio, che si chiama Mattia, è nato nel 2023.

Per una coppia che tramonta, ce n’è una che potrebbe nascere ed è quella formata da Giorgio e Claudia. Secondo le indiscrezioni trapelate sul profilo social di Lorenzo Pugnaloni, Claudia e Giorgio infatti si baceranno. Arriverà anche un nuovo signore per conoscere Claudia, ma lei lo rifiuterà per concentrarsi su Giorgio. Lo stesso accadrà a Giorgio.

E il pubblico? “Claudia ormai sempre in mezzo pur di apparire e far parlare di sé, si mette pure in mezzo ai discorsi che non le riguardano”. E ancora: “Diego è stato tartassato, accusato con fermezza per via dei suoi modi troppo risoluti per questo ambiente di ipocriti e poi vediamo una Claudia che nel giro di una puntata ha iniziato un’ altra frequentazione”.