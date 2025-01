Improvviso scossone a Uomini e Donne. Un protagonista ha deciso di andare via dal programma di Maria De Filippi, spiegando dettagliatamente i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione definitiva. Nella puntata andata in onda lunedì 20 gennaio, è apparso in studio e davanti a tutti ha comunicato la sua volontà di lasciare definitivamente il dating show.

Ci sono stati degli episodi che gli hanno fatto capire che il suo tempo a Uomini e Donne è termianto. Quindi, il protagonista ha subito comunicato l’intenzione di andare via alla padrona di casa e a tutte le altre persone presenti in studio. Non è mancato neppure un confronto con una donna, ma la sua determinazione è stata totale.

Uomini e Donne, protagonista va via: “Nessuno stimolo per rimanere”

Dunque, il protagonista di Uomini e Donne che ha deciso di andare via ha esclamato al centro dello studio: “Ho pensato che sinceramente, in questo momento visto il vissuto, non trovo motivazioni valide per continuare, emotivamente valide. Ho dedicato tutto il mio tempo a questa storia e adesso non ho motivazioni per conoscere un’altra persona. Illudere qualcuno non ha senso”.

A lasciare è stato il cavaliere del Trono Over, Diego Tavani, dopo le vicissitudini con la dama Claudia. Quest’ultima ha precisato: “Lui non va via per me, conferma ancora di più quello che penso”. L’uomo ha aggiunto: “Ho detto che non ho interesse per nessun’altra, che me ne vada per lei è sottinteso“. Ma ci sono pure stati momenti di tensione tra di loro con lui che non ha fatto passi indietro.

Alla fine Diego ha deciso di alzarsi e di andare a salutare Maria: “Io vado, Maria. Posso salutarti? Grazie di tutto“. Delusione per Claudia per la fine della frequentazione, anche se c’è chi spera ancora in un cambiamento di Tavani.