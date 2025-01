A Uomini e Donne ogni giorno c’è una sorpresa, stavolta a scendere nello studio di Maria De Filippi è un famoso e giovane cantante già visto ad Amici. Intanto Gianmarco, la non scelta di Martina, si prepara al suo nuovo percorso come tronista. Un trono che si preannuncia spumeggiante: a quanto si apprende, infatti, pare che oltre 3000 lettere siano arrivate per corteggiarlo.

Quanto a Martina, con Ciro sembra andare tutto alla grande tanto che la coppia sta pensando alla convivenza. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che lui stia già cercando una casa a Roma dove la raggiungerebbe l’ormai ex tronista.





Uomini e Donne, Mida canta una canzone in studio

Tronista che non sarà Mida, sceso per dedicare una canzone a due protagonisti del programma. Il pubblico è andato comunque in visibilio per il cantante e la speranza di vederlo un giorno alla corte di Maria De Filippi è l’ultima morire. Conosciuto durante l’ultima edizione di Amici, Mida nome d’arte di Christian Mida, è un rapper milanese (zona piazzale Ovidio) classe ’99, nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano.

A partire dagli 11 anni si dedica alla musica e inizia presto a pubblicare brani, cominciando ad attirare l’attenzione di diversi addetti ai lavori: tra il 2015 e 2016 pubblica Casinò, Solitamente, Per Sempre e soprattutto Ovidio e Ratatah Freestyle.

che ci fa mida a uomini e donne mi sto pisciando sotto pic.twitter.com/UX7iP5V3Bp — ali (@ItsAlii_0) January 20, 2025

A soli 16 anni entra nel roster di Blocco Recordz, esordendo nella label di Emis Killa con Ratatah Freestyle #2, pubblicato il 26 giugno 2017. Nello stesso anno gira l’Italia come open act del tour di Emis e a settembre esce Maledetto su produzione di Drillegittimo.