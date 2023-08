Tina Cipollari sì, Tina Cipollari no a Uomini e Donne. In questi ultimi mesi non si è parlato d’altro che della presenza dell’opinionista storica del dating show nella prossima stagione. E anche del suo ruolo, viste le linee guida ‘anti-trash’ dettate da Pier Silvio Berlusconi anche nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. Si è anche mormorato che la spalla di Gianni Sperti dovesse abbandonare il programma che le ha dato la popolarità in tutti questi anni.

Tante, insomma, le indiscrezioni sul futuro di Tina Cipollari nello studio di Maria De Filippi. E col passare delle settimane si sono fatte sempre più insistenti, impossibile che non arrivassero anche alle orecchie della diretta interessata. Che infatti ora ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza una volta per tutte. A sorpresa, tra le ultime Storie Instagram, un lungo sfogo sul suo destino a UeD.

Leggi anche: “Mi ha ridato il sorriso”. Gemma Galgani, colpo di scena prima di UeD: si parla di “giovane uomo”





Tina Cipollari rompe il silenzio sul suo futuro a UeD

Tina Cipollari ha deciso di replicare a tutte le notizie che circolano sul suo conto e in un solo colpo non solo ha ufficialmente smentito le voci di corridoio che la volevano fuori ma ha anche annunciato che a settembre tornerà a Uomini e Donne più pungente che mai.

“Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’”, ha esordito la Vamp. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto”.

“E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio”, la conclusione di Tina Cipollari. Si placherà ora il gossip?