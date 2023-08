Uomini e Donne, continuano senza sosta le indiscrezioni sui protagonisti della prossima stagione. A fine agosto iniziano le registrazioni, prima della metà di settembre il via. Nessuna conferma, tantomeno sui possibili tronisti, solo una marea di voci su chi ci sarà e chi no. E tra tutti, ancora una volta, il nome di Gemma Galgani è sempre in prima linea. La dama di Torino è ormai una protagonista storica del dating show di Canale 5. Sono anni e anni che cerca l’anima gemella in studio e ha avuto diverse storie con i cavalieri ma tutte già finite o finite male.

Fino a pochi giorni fa era dato per certo al 100% il suo ritorno in studio ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Gemma Galgani potrebbe infatti riservare un grosso colpo di scena al pubblico di Maria De Filippi in vista della prossima edizione. Naturalmente dal punto di vista sentimentale. La notizia arriva dal settimanale Mio, che dedica la copertina dell’ultimo numero in edicola alla dama di UeD.

Gemma Galgani, colpo di scena: c’è “un giovane uomo”

Il magazine, che ha pubblicato la cover anche sul profilo Instagram ufficiale, fa sapere che Gemma Galgani, a differenza di molti altri volti che hanno partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, starebbe trascorrendo un periodo all’insegna della serenità. E soprattutto con qualcuno accanto.

“Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso”, è il titolo utilizzato dal settimanale Mio parlando di questa calda estate della storica dama di Uomini e Donne. Nessun nome o dettaglio in più al momento su questa persona entrata nella sua vita. Ma a confermare la sua presenza ci ha pensato al stessa Gemma, anche se indirettamente.

La dama di Torino ha infatti lasciato un “like” al post di Mio con la copertina che la vede protagonista e che annuncia questo cambiamento nella sua vita. Non resta che aspettare conferme più esplicite e, eventualmente, dettagli e foto.