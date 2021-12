“Hai buttato me*** su UeD, ho i messaggi”. Armando Incarnato trema: smascherato dall’ex dama

Momentaccio per il cavaliere di ‘Uomini e Donne’, Armando Incarnato. Era già finito nel mirino perché accusato di essere ancora insieme all’ex partner, ma ora sono stati fatti degli attacchi pesantissimi nei suoi confronti da parte di una persona che lui stesso ha tirato in ballo. E che ora ha deciso di replicare in maniera molto forte. Lei è un ex volto del dating show di Maria De Filippi e ha esordito così: “Mi avete girato in tanti una diretta in cui qualcuno dice che io passavo le anticipazioni ad Amedeo Venza”.

Intanto, su Armando Incarnato è stato rivelato da Deianira Marzano un retroscena particolare. Lei ha raccolto un messaggio da parte di un parente, forse un cugino, del cavaliere. “Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”. Secondo il messaggio quindi lui parlerebbe di Janet come la sua fidanzata. La loro storia era durata cinque anni. “Non tutte le storie d’amore finiscono con l’odio”, aveva detto Armando Incarnato tempo fa.

Questa l’invettiva contro Armando Incarnato: “Sono sempre stata vera nel programma, sono stata la prima a lasciare la tanto amata da questo signore sedia rossa. Amedeo le anticipazioni le ha sempre date e continua a darle, ma la sottoscritta non c’è più. Quando devi infangare le persone pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai gettato me*** su me*** sulla redazione? Quante nei hai dette, peccato che posso avere anche dei messaggi. Oggi potrei anche sganciare qualche bomba, con la verità posso fare male a qualcuno”.





Ad attaccare in maniera pesantissima Armando Incarnato è stata l’ex dama Pamela Barretta, che ha proseguito così: “Taci che è meglio, potrei dire molto altro, sono stata in silenzio fin troppo tempo perché l’impulsività mi ha fatto fare degli errori. Ma tempo al tempo, poi vedremo e uscirà magari qualche bella bomba”. E poi ha anche voluto soffermarsi, pur senza nominare direttamente lui e il suo ex fidanzato Enzo Capo, sulla sua vecchia relazione. Con Armando che pare sapesse già tutto.

Prima di concludere il suo intervento, la Barretta ha quindi continuato a demolire verbalmente Armando Incarnato: “Fai tanto il paladino della giustizia, ma come mai quando parlava la sottoscritta stavi in silenzio? Una volta che conoscevi la verità? Dai, tempo al tempo. Non svegliare il cane che dorme e tu hai deciso di svegliarlo. Per ora ciao”.