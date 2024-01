Importante svolta per Giovanna Civitillo. La showgirl e ballerina ha infatti ottenuto un nuovo lavoro e per lei è una gioia veramente immensa. Coinvolto inevitabilmente Sanremo 2024, che sarà condotto per la quinta volta consecutiva da suo marito Amadeus. L’anno scorso aveva prestato il suo servizio come inviata de La vita in diretta, come ricordato dal sito DavideMaggio.

Non solo, perché a Sanremo 2022 fu anche conduttrice del Prima Festival. Ora Giovanna Civitillo è pronta a dare il meglio di sé in questo nuovo lavoro inerente sempre Sanremo 2024. Il direttore artistico della kermesse musicale più famosa in Italia ne sarà ovviamente contento e soddisfatto perché, così facendo, sentirà ancora di più la vicinanza della sua famiglia.

Giovanna Civitillo, nuovo lavoro: coinvolto Sanremo 2024

Proprio il sito DavideMaggio ha fornito tutti i dettagli su ciò che succederà a Giovanna Civitillo tra pochi giorni. Infatti, il suo nuovo lavoro si concentrerà a tutti gli effetti su Sanremo 2024, che sarà seguito in maniera meticolosa dalla 46enne. Avrà anche il supporto di due importanti conduttrici, che la aiuteranno notevolmente in questo suo nuovo percorso.

Come rivelato nelle scorse ore, la Civitillo farà il suo esordio radiofonico a Radio 2, che è quella ufficiale di Sanremo. Presenterà il programma La Versione delle Due insieme ad Andrea Delogu e Silvia Boschero. Appuntamento quotidiano previsto dalle ore 13.45 alle ore 16. La radio si occuperà di tutto ciò che succede nel dietro le quinte del Festival dal Box Studio in piazza Boreo d’Olmo.

Ovviamente è stato anche ricordato che Radio 2 lavorerà anche nel corso delle cinque serate di Sanremo 2024, trasmettendo la diretta del Festival e intervistando gli artisti protagonisti.