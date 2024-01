Giovanna Civitillo e la confessione sul marito Amadeus. Ormai manca davvero poco all’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Da martedì 6 febbraio il popolare conduttore tv sarà ancora una volta direttore artistico e padrone di casa della kermesse musicale più famosa d’Italia. E anche la moglie Giovanna sarà presente, come successo negli ultimi anni, insieme al figlio Josè nella prima fila del teatro dell’Ariston.

L’ex ballerina di “Fantastica Italiana“, “Carràmba! Che sorpresa“, “Beatro tra le donne” e “Domenica In” avrà diversi impegni collegati col Festival di Sanremo. Innanzitutto sarà inviata per “La vita in diretta” e proprio poche ore è stato annunciato anche Pierpaolo Pretelli al suo fianco. Poi su RaiRadio2 condurrà con Andrea Delogu un programma dedicato al Festival, “La versione delle due“. In una recente intervista a Novella2000 Giovanna ha fatto una rivelazione sul rapporto con Amadeus.

L’amara confessione di Giovanna Civitillo: “Spesso ricevo insulti…”

Giovanna Civitillo ha fatto una rivelazione a Novella2000: “Spesso ricevo insulti volti a minare la mia autostima, ma agli haters non farà piacere sapere che, a dispetto del loro impegno, quando mi guardo allo specchio vedo una donna risolta e soddisfatta di sé”. “Mi accusano – prosegue la showgirl – di essere ‘raccomandata’ e ‘la moglie di’, eppure la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al 1996, tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire”.

Più volte Giovanna ha raccontato di aver preferito dedicarsi alla famiglia piuttosto che alla sua carriera: “Ho ritenuto che nessuna soddisfazione fosse paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente. Quando nacque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata. Non potevo permettere che un’altra persona al posto mio si rendesse spettatrice dei primi passi del mio bimbo o ascoltasse la sua prima parola”.

Poi ha aggiunto: “Lasciare la danza non costituì una rinuncia, poiché la ricerca di ogni donna dovrebbe essere orientata alla felicità, che nel mio caso è la famiglia“. Infine su Amadeus: “Ha fatto di me una persona migliore – ha confessato Giovanna Civitillo – Guardando la vecchia Giovanna vedo una ragazza egoista che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e José, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore”.

