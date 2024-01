Festival di Sanremo 2024, quanto guadagnano i cantanti in gara. Tra le tante curiosità che riguardano la manifestazione canora italiana più famosa c’è anche quella relativa ai cospicui rimborsi che ricevono i big. Amadeus è pronto ad allietare le serate degli italiani da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

Al suo fianco ci saranno Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, per il gran finale, l’amico di sempre Fiorello. L’elenco dei cantanti in gara è già stato reso noto (potete leggerlo qui sotto, ndr). Ma, oltre al ritorno di immagine, alla pubblicità, alla fama, quanto intascheranno i cantanti in gara solo per il fatto di partecipare al Festival? Andiamo a scoprirlo.

Quanto incassano i cantanti in gara a Sanremo 2024

Intanto cominciamo col dire che il rimborso è aumentato rispetto all’anno scorso. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, infatti, i cantanti prendevano 48mila euro. Già allora, però si vociferava che la dirigenza Rai stava pensando ad un aumento perché portare un artista in gara, in termini di organizzazione, può costare fino a 100mila euro.

Dunque i cantanti in gara percepiranno un rimborso spese di circa 53mila euro a testa. Questi soldi vanno a coprire le spese relative all’entourage e allo staff dei cantanti, insomma tutto è finalizzato a mettere l’artista nelle migliori condizioni per esprimersi. Ma non è finita qui. Sono previsti, infatti, anche dei ‘bonus’.

Ogni cantante riceve infatti anche 3mila euro solo per il privilegio di calcare il palco dell’Ariston. Inoltre c’è un ulteriore bonus di altri 5mila euro per la serata dei duetti. Infine, come sempre, non è previsto un premio in denaro per chi vince, ma solo la tanto ambita e mitica statuetta (il leoncino d’oro simbolo della città di Sanremo) con la conseguente gloria. Inoltre il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà in Svezia.

