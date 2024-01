Sanremo 2024, la decisione di Amadeus è un duro colpo da accettare. Ci siamo, o meglio, manca veramente poco allo start del festival più atteso dell’anno. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sarmeno per accompagnare platea e pubblico a casa in una meraviglioso e come sempre entusiasmante viaggio nel mondo della musica italiana. Ma nel corso dei preparativi, inevitabile per Ama prendere alcune decisioni importanti.

La decisione di Amadeus non viene presa bene, la comica ‘tagliata’ fuori da Sanremo 2024. Un direttore artistico ha purtroppo anche il ruolo di selezionare gli artisti che potranno prendere parte alla competizione musicale più attesa dell’anno. E non solo. La selezione e dunque la scelta riguarda anche i volti che accompagneranno il conduttore nel corso delle puntate. In entrambi i casi, nel farlo, qualcuno inevitabilmente viene ‘tagliato’ fuori.

A essere stata ‘esclusa’ proprio la seguitissima comica Geppi Cucciari. Si apprende sulle pagine del settimanale Oggi che in seguito alla decisione di Ama la comica non ci sarebbe rimasta per nulla bene. E si apprende che scartando lei, Ama abbia invece scelto “Teresa Mannino, sua storica antagonista alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo”.

“Geppi mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe riuscire comunque a portarla come ospite in Riviera”, si legge ancora sulle colonne del noto settimanale. E ancora: “la Cucciari sarà una delle candidate per la co-conduzione per la prossima stagione”, ma questo “assieme al suo collega d’agenzia Stefano De Martino”.

Tutto resta ancora da scoprire e tutto attende ancora una conferma effettiva: ebbene si, si tratta unicamente di voci di corridoio che come sempre sono inevitabili prima che un programma di successo come Sanremo riprenda la sua entusiasmante corsa che condurrà solo un nome tra tutti ad abbracciare il premio e titolo finale.