“Non ce la faccio, aiuto”. Affari Tuoi, Amadeus costretto ad intervenire con Miriam. La donna, originaria di Monza, ha partecipato all’ultima puntata di Affari Tuoi, quella trasmessa il mercoledì 24 gennaio 2024 su Rai1. Durante il gioco, Miriam è stata accompagnata da sua figlia Sarah. E nonostante un inizio sfortunato con l’apertura di pacchi rossi, la situazione si è equilibrata nel corso della puntata, con un bilanciamento tra pacchi pieni di soldi e i famosi azzurri.

Ma il colpo di scena arriva nella fase conclusiva. Le due si sono trovate di fronte a due pacchi di ciascun colore, con uno dei rossi contenente 75.000€. Amadeus ha fatto il punto sulla situazione di Miriam, che aveva precedentemente declinato offerte di 14.000€ e 19.000€. Alla fine, con un pacco rosso e uno azzurro rimasti, che contenevano rispettivamente 1€ e 50.000€, è stata fatta un’ultima offerta di 20.000€ dal maligno dottore di Affari Tuoi.





“Non ce la faccio”. Affari Tuoi, Amadeus costretto ad intervenire

È qui, a questo punto che la donna ha raccontato ad Amadeus un sacco di cose molto private della sua vita, ma ha anche scherzato col conduttore menzionando le sue colleghe di camerino, citando le parole di Amadeus: “Noi in ogni camerino ne mettiamo 7 o 8”. Poi Miriam ha parlato del significato del pacco numero 16, legato alla nascita di suo nipote Paolo, e del pacco numero 6, che ricordava un evento di 25 anni prima.

Ovvero quando suo padre fu salvato da un intervento chirurgico nonostante le precedenti prognosi negative: “Per diversi ospedali di Milano mio padre sarebbe morto entro poche ore, perchè aveva una sorta di tumore alla prima vertebra cervicale. Non potevo credere che lui avesse una cosa del genere, poi ci siamo imbattuti in un neurochirurgo che ci ha detto che non aveva un tumore ma un panno artritico”.

E ancora Miriam: “presi dalla disperazione, abbiamo accettato di farlo operare, non avendo alternativa… è stato un intervento di otto ore fatto su un uomo di 77 anni. Mio padre con quell’operazione si è salvato. Era il 6 maggio”. Alla fine, Miriam e Sarah hanno accettato l’offerta di 20.000€ e, aprendo il pacco numero 6, hanno scoperto che conteneva 50.000€. Ad Amadeus hanno detto: “Fallo tu, noi non riusciamo ad aprirlo”.

