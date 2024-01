“Ha sognato tutto”. Affari Tuoi, la rivelazione choc del concorrente. Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 22 gennaio 2024, il protagonista è stato Thomas, un concorrente proveniente dalla Liguria, noto per aver tenuto pacchi con premi molto alti. Il giovane è un geometra libero professionista e padre di due figli, è originario di Sestri Levante, in provincia di Genova. Durante la puntata, è stato affiancato da sua madre, Danila. E c’è da dire che la sua partita è stata un susseguirsi di alti e bassi.

Nella prima parte della puntata, ha perso i pacchi contenenti cifre considerevoli come quello da 300.000€ e da200.000€. Tuttavia, nonostante ciò, l’uomo ha continuato a giocare e credendoci fine alla fine, arrivando anche a rifiutare n’offerta di 21.000€. Dopo alcuni momenti di tensione, ha aperto il pacco numero 12, scoprendo che conteneva 0€. Questo numero ha un significato particolare per Thomas, che ha rivelato di aver essere stato vittima di due incidenti stradali, entrambi avvenuti in date con il 12.





Alla fine, sono rimasti solo due pacchi rossi, contenenti rispettivamente 30.000€ e 75.000€. Il dottore ha offerto 52.500€, esattamente la metà della somma dei due premi rimasti. Così, dopo un’attesa che è sembrata interminabile, Thomas ha rifiutato l’offerta, decidendo di rischiare. E colpo di scena: questa scelta si è rivelata vincente. Nel suo pacco c’erano infatti 75.000€!

Grande ovazione nello studio di Affari Tuoi e durante i saluti di finali di Amadeus, la madre di Thomas ha rivelato al conduttore un dettaglio sorprendente: la notte precedente aveva sognato che avrebbero vinto proprio 75.000€. Questa rivelazione ha aggiunto un tocco di mistero alla vittoria di Thomas, che è stato elogiato per la sua abilità nel gioco.

La puntata si è conclusa con i festeggiamenti di tutti per la clamorosa vittoria di Thomas, che come dicevamo ha portato a casa un premio di 75.000€. Questo episodio ha seguito quello della sera precedente, in cui la concorrente del Trentino era scoppiata in lacrime per la vittoria di 15.000€ dopo una partita che sembrava destinata a finire male. Grandi gioie ultimamente ad Affari Tuoi.

