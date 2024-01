Al Grande Fratello Perla Vatiero è stata suo malgrado protagonista della Casa. Nelle ultime ore l’ex volto di Temptation Island ha avuto, nell’ordine, un forte scontro con Stefano Miele nella notte, un primo sfogo con Greta in cui ha negato tutte le accuse, un crollo emotivo in camera da letto con Monia cui ha giurato di non aver minimamente detto quelle parole irripetibili sul suo conto e un faccia a faccia con lo stesso Stefano in bagno in cui è letteralmente sbottata.

In tutto questo si inserisce anche Beatrice Luzzi, che invece a quanto pare crede a Stefano. Cosa succederà nella nuova diretta? Probabilmente la lite verrà fuori anche perché Perla si è infuriata al punto da dire al concorrente “Con me sbatti male. Adesso ti do tempo due settimane di vita qui dentro. Lo rovino“. A questo atteggiamento furioso di Perla, Stefano è rimasto sempre molto pacato.

GF, Beatrice sicura: “Provvedimenti per Perla”

Ma inevitabilmente la cosa ha coinvolto anche gli altri coinquilini della Casa, che hanno preso le parti dell’uno o dell’altra. Beatrice, si diceva, è sembrata molto solidale con Stefano che se l’è presa particolarmente perché tra un urlo e un altro avrebbe detto un “porca putt…”. Una frase che per l’attrice non passerà inosservata.

Dopo la discussione, infatti, Beatrice lo ha rincuorato sul fatto che per Perla potrebbero esserci provvedimenti: “Perla ha detto ‘porca putt…’ no? Il video c’è? Stai apposto così”. E ancora, sempre mentre lo consolava abbracciandolo: “Eh vedi la notte vengono fuori le persone“.

Bea a Stefano: a quindi ti ha detto porc* putt… eh vedi la notte vengono fuori le persone



La guerra fra #luzzers e #perletti ha inizio 🔥#grandefratello pic.twitter.com/j0LWaOwUCE — mullon3 (@mullon34) January 22, 2024

Stefano, quasi tra le lacrime, ha risposto: “Io non sono abituato, detesto proprio questa cosa“. La scena ha già scatenato i fan del Grande Fratello, divisi ora tra “Luzzers” e “Perletti”. Inoltre in molti stanno notando che la frase pronunciata da Perla ricorda quella detta da Mirko Brunetti in un litigio proprio Beatrice Luzzi, “Con me sbatti male“.