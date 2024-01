Affari Tuoi continua a mietere successi dopo successi, anche la puntata di ieri (domenica 21 gennaio) ha fatto il pieno di ascolti. A partecipare al gioco guidato da Amadeus, dopo 29 puntate da pacchista, è stata Elisa rappresentante del Trentino Alto Adige accompagnata dalla mamma. La puntata non è andata come la concorrente si sarebbe aspettata, uno dopo l’altro infatti ha visto aprire tutti i pacchi rossi. Elisa, tenendosi stretto il suo pacco, ha rifiutato 32mila euro che il Dottore aveva offerto all’inizio della corsa.

E, in seconda battuta, anche il cambio. La fortuna non sembra essere dalla parte di mamma Elisa, tanto che arriva all’ultima tornata di pacchi con tre pacchi blu ed un rosso da 15mila euro. Davanti alla possibilità di andare alla regione misteriosa Elisa dice no e, d’accordo con la mamma, sceglie di proseguire.





Affari Tuoi, critiche al ‘Dottore’ dopo la puntata del 21 gennaio

Sul piatto resta un pacco blu da 5 euro e uno rosso da 15mila. E qui interviene il Dottore che propone un cambio. Elisa ragiona sul fatto che, rifiutando il cambio a metà gara, il cambio potesse essere un aiuto per non tornare a casa a mani vuote. Ma non si fida fino in fondo e decide di tenersi il pacco. La scelta giusta visto che nel numero 3 pescato all’inizio c’erano 15mila euro.

Il cambio offerto dal Dottore sul finale ha scatenato i telespettatori su X che non hanno gradito la mossa. “Quell’infame voleva portarle via anche quei pochi!”, “Il Dottore str***o come pochi comunque”, “Oggi il Dottore è passato dal voler aiutare il concorrente al volergli togliere perfino quello che era riuscito a portare in finale”, “Che pezzo di… il Dottore, le voleva togliere pure 15 mila euro…”.

E c’è qualcuno che da questa puntata, come fosse una sorta di parabola, ha estratto anche una lezione di vita: “Eccolo là! Questo vale per tutti quelli che volevano che cambiasse! Ma da dove vi viene l’illusione che il Dottore voglia aiutare? Solo raramente capita e solo per destabilizzare le convinzioni dei giocatori. Il suo compito è quello di proteggere i soldi”.