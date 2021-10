Sta succedendo di tutto intorno a ‘Un posto al sole’, la storica soap opera in onda su Rai 3. I telespettatori sono decisamente furibondi alla luce delle ultime indiscrezioni, uscite fuori nei giorni scorsi. Sarebbe infatti imminente la decisione dei vertici di variare l’orario di inizio del programma, che partirebbe alle ore 18.30. Un cambiamento che non è stato accolto favorevolmente praticamente da nessuno. Ma ora stanno emergendo altri retroscena, che stanno mettendo ancora di più in ansia.

Uno spostamento che farebbe slittare anche Lucia Annunziata alle ore 20.35 per far sfidare la conduttrice contro Lilli Gruber. Nessuna variazione invece per Geppi Cucciari, mentre ‘Un posto al sole’ sostituirebbe il programma ‘Geo e Geo’. ‘Un posto al sole’ è una soap opera italiana, che va in onda dal 21 ottobre del 1996. L’ambientazione è la città di Napoli ed attualmente è la più longeva soap opera girata in Italia. Adesso chi sa ha riferito una notizia, che sta preoccupando non poco i fan della soap.

Per cercare di avere maggiori informazioni sulle vicende che stanno travolgendo ‘Un posto al sole’, il sito ‘Fanpage’ ha provato a rintracciare persone vicine alla soap opera ed è stato in grado di ascoltare alcune dichiarazioni di una fonte interna al programma. Ovviamente non è stato svelato il nome di questa persona, che però ci è andata giù pesante. Stando alle sue parole, si starebbe facendo di tutto per mettere in pratica una sorta di ‘delitto perfetto’ per chiudere definitivamente la trasmissione.





Una fonte tecnica di ‘Un posto al sole’ ha quindi affermato: “Ormai è da tempo che ci vogliono fare fuori. La nostra dirigenza resta a guardare intanto. Non c’è tutela dei vertici locali contro gli attacchi che arrivano da Roma”. La società che fa da produzione alla soap opera, ovvero la ‘Fremantle’, si recherà a Napoli proprio per cercare di fugare ogni dubbio. Difficile capire cosa potrà accadere nei prossimi giorni, ma sta di fatto che qualcosa non va nel verso giusto e potrebbero essere assunte decisioni inaspettate.

I telespettatori di ‘Un posto al sole’ hanno posto un problema. Infatti, anticipare alle 18.30 la messa in onda della soap opera rischierebbe di far perdere una buona fetta di pubblico, che a quell’ora è ancora impegnata con il lavoro. In serata invece c’è ovviamente più libertà e dunque questa variazione non sarebbe soddisfacente. Vedremo alla fine che scelta sarà fatta.