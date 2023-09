Situazione sempre più tesa intorno ad Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne, che finora non si sarebbe visto nel dating show di Maria De Filippi che è iniziato ufficialmente lunedì 11 settembre, ha fatto intendere di aver presentato delle denunce. Una vera e propria guerra giudiziaria potrebbe iniziare tra non molto, anche perché lui appare davvero molto arrabbiato e pronto ad andare fino in fondo per salvaguardare la sua immagine.

Sono state diverse le voci uscite sul conto di Armando Incarnato, che lui non ha mai confermato. Il volto di Uomini e Donne ha dovuto leggere delle cose clamorose e sarebbe ora ricorso alle denunce, infatti una segnalazione giunta a Amedeo Venza ipotizzava che stesse con la ex Janet. Poi era toccato a Pamela Barretta rincarare la dose: “Caro Armandino, la ruota gira. Che gioia, grazie Pier Silvio. Il karma è arrivato, sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz***”.

Leggi anche: “Perché non sono tornato a UeD”. Armando Incarnato, stop alle voci: il motivo della sua assenza





Armando Incarnato di Uomini e Donne, ora partono le denunce

Dopo averne sentite di tutti i colori, Armando Incarnato di Uomini e Donne prima di annunciare implicitamente di aver depositato delle denunce in tribunale, aveva scritto nelle scorse ore su Instagram: “Lasciatemi in pace, vorrei solo ritornare a sorridere…Prendimi la mano, forse ne ho bisogno…Stanco di capire tutto e tutti!”. E ora una nuova foto che lo vede protagonista nei pressi di un palazzo di giustizia.

Al fianco di Armando c’era anche il suo avvocato di fiducia e il cavaliere di UeD ha scritto in una Instagram story: “Prima che esce un’altra fake news e un altro articolo diffamatorio, vi dico che è tutto ok“. Quindi, stufo di leggere cose inesatte e non veritiere, sarebbe ora passato all’attacco. Non è da escludere che nei prossimi giorni possa rivelare ulteriori dettagli sui destinatari di queste presunte denunce presentate.

Resta anche da capire il suo futuro a Uomini e Donne, infatti lui non si è ancora espresso ufficialmente, quindi non sappiamo se il suo percorso continuerà. Sicuramente tra non molto tutti i dubbi saranno definitivamente sciolti.