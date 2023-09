Uomini e Donne, quasi ci siamo all’inizio della nuova edizione. Il prossimo 11 settembre, come sempre alle ore 14,45 su Canale 5, Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico. C’è grande attesa, anche se le registrazioni sono cominciate e dunque gli spoiler su quanto vedremo in studio già usciti. E tra le notizie trapelate sui social, una vede protagonista Armando Incarnato. Nessuna traccia, almeno per ora, del cavaliere ormai volto storico del programma in studio.

Le riprese sono partite il 24 agosto scorso ma stando alle anticipazioni ci sono dei grandi assenti nel parterre maschile: Riccardo Guarnieri e, appunto, Armando Incarnato. Da qui sono partite le voci di un presunto addio. Per il cavaliere tarantino, sostengono gli esperti di gossip social, il motivo è presto spiegato: avrebbe trovato una compagna fuori, lontano dallo studio di UeD. Stando all’ultima segnalazione ricevuta da Deianira Marzano sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza.

Armando Incarnato, perché è assente a UeD

L’utente che ha riportato la segnalazione sostiene che la nuova (sempre presunta) fiamma di Riccardo Guarnieri sia molto bella e che non abbia nulla a che fare con le dame conosciute da lui all’interno del dating show. Lo stesso cavaliere sarebbe apparso molto più spensierato e in ottima forma fisica.

Ma finora l’ex di Ida Platano e Roberta Di Padua non ha proferito parola. Al contrario di Armando Incarnato che, travolto dalle voci sull’addio a UeD, ha deciso di fare chiarezza su Instagram. “È la mancata conoscenza che vi frega. Parlate meno, potreste fare brutte figure. Sono finalmente nel dodicesimo mese, quello del riposo. E voi?”, le sue parole.

Insomma, il cavaliere napoletano non sarebbe stato finora presente nel programma solo perché ancora in ‘ferie’. Eppure questa estate, scriveva sempre Deianira Marzano, avrebbe confidato personalmente a qualcuno che non sarebbe più tornato nel parterre maschile. Un’altra segnalazione riguardava invece un presunto fidanzamento presto però smentito dal diretto interessato.