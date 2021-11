“Io ti amo”. UeD, Andrea Nicole non se l’aspettava: a sorpresa la dichiarazione del corteggiatore

A ‘Uomini e Donne’ altro momento importantissimo nell’appuntamento di venerdì 19 novembre, l’ultimo di questa settimana. Nella scorsa puntata ne abbiamo viste di tutti i colori, con la scelta di Ida Platano durata davvero una manciata di minuti. Ha infatti baciato Diego Tavani, ha poi avuto una discussione con Tina Cipollari e a sorpresa il cavaliere ha detto di avere paura e di non essere più pronto ad uscire insieme. E poi c’è stata anche la caduta di Andrea Nicole all’interno dello studio.

La protagonista di ‘Uomini e Donne’ era intenta a scendere dalle scale dello studio, quando è improvvisamente caduta al suolo. Come si può vedere dalle immagini, è praticamente inciampata in maniera inattesa ed è dunque finita sul pavimento. Maria De Filippi le ha subito detto: “Quanto ti sei fatta male?”. E lei ha risposto ironicamente: “No, forse mi sono rotta il piede”. La conduttrice le ha chiesto se avesse bisogno del ghiaccio, ma lei ha rifiutato gentilmente dicendo che non ce ne fosse necessità.

E proprio Andrea Nicole è stata di nuovo protagonista a ‘UeD’ di una situazione commovente. Per la verità inizialmente si sono vissuti momenti di tensione in studio, infatti è stata mandata in onda l’esterna tra la tronista e un corteggiatore, non andata proprio benissimo. Lei si è recata a casa dell’uomo, ma ha trovato solamente la madre. Quest’ultima l’ha poi portato dal ragazzo, ma la donna non è rimasta soddisfatta dell’uscita. Lui è apparso molto infastidito e arrabbiato in studio, ma poi si è lasciato andare.





Davanti ad Andrea Nicole il corteggiatore Ciprian ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore: “Tu non mi piaci, io sono innamorato di te e lo sai. Te lo dico perché ho sentito che ti sto perdendo”. Ma non tutti sono rimasti colpiti dalle sue affermazioni, come ad esempio l’ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, che è stata ospite di Maria De Filippi. La donna è apparsa molto scettica dinanzi a queste parole troppo private. Staremo a vedere comunque come la tronista reagirà nelle prossime puntate.

Questi alcuni dei commenti degli utenti, che hanno seguito questa dichiarazione sentimentale di Ciprian nei confronti di Andrea Nicole: “E quando non sai più cosa dire, ti giochi l’aiuto da casa con questa frase”, “Vero come i soldi del Monopoli”, “Ciprian è un attore, sembra Alex Belli”, “Copione preparato e recitato molto male, almeno cercasse di fingere meglio la prossima volta”.